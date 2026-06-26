El mediodía arrancó con el cielo parcialmente nublado y el termómetro marcó apenas 11°C en la región capitalina, una cifra que se sintió aún más baja debido a la persistencia de los vientos del sector sur. La tendencia inmediata para las próximas horas anticipa la consolidación de una masa de aire polar que enfriará de forma marcada el ambiente hacia el final del día.

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Durante la tarde, la nubosidad aumentará de forma gradual en toda la región metropolitana, cubriendo el cielo casi por completo. Aunque la probabilidad de lluvias aisladas se mantendrá muy baja (menor al 10%), las ráfagas del sudoeste aportarán una alta dosis de humedad que intensificará la sensación de frío invernal a la hora del regreso a casa.

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Para el cierre del día, el panorama se presentará riguroso con una temperatura prevista que descenderá hasta los 5°C en la Ciudad y rozará los 3°C en los cordones del Conurbano. La noche se consolidará como una de las más gélidas de la semana, por lo que resultará indispensable reforzar el abrigo si vas a circular al aire libre.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El mapa oficial del Servicio Meteorológico Nacional no mostró Avisos a Corto Plazo activos para Buenos Aires, pero sí ratificó alertas amarillas por vientos intensos en la zona cordillerana. La Patagonia experimentó nevadas persistentes desde la madrugada, mientras que el norte del país registró marcas térmicas más templadas que promediaron los 18°C antes de la rotación del viento.

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La situación crítica se localizó en la región cuyana, donde las ráfagas alcanzaron velocidades preocupantes y redujeron la visibilidad en las rutas interprovinciales. En el centro bonaerense, las heladas matinales dieron paso a una tarde sumamente fresca y seca, anticipando condiciones similares para el resto de los distritos vecinos durante las últimas horas del sábado.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

El cierre helado de hoy conectará de manera directa con un arranque de domingo sumamente frío, donde la mínima perforará los 2°C en las áreas suburbanas. El sol ganará protagonismo desde la mañana y disipará las nubes pesadas, lo que permitirá un leve y necesario alivio térmico hacia la tarde, ideal para planificar actividades cortas en espacios abiertos.