El cielo porteño alternará entre mayormente nublado durante las primeras horas de la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde, para finalizar con un panorama completamente despejado por la noche. La humedad promedio se ubicará en un 59%, mientras que los vientos soplarán del sector sur de forma constante, rotando levemente al sudeste con velocidades estimadas entre los 13 y 22 kilómetros por hora, lo que mantendrá la sensación térmica en valores muy bajos, demandando abrigo grueso.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un invierno con temperaturas superiores a lo normal en todo el país

En el Conurbano bonaerense, las condiciones manifestarán una rigurosidad térmica aún mayor, especialmente en las zonas periféricas del sur y el oeste del Gran Buenos Aires, donde las marcas mínimas descenderán hasta los 5°C. La probabilidad de precipitaciones permanecerá prácticamente nula, presentándose apenas un 10% de chance marginal de lloviznas aisladas durante las primeras horas del día, disipándose por completo conforme avance la jornada dominical.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El panorama nacional estará dominado por el avance riguroso del frente frío, el cual generará condiciones extremas en diversos puntos del mapa. La provincia de Mendoza y la provincia de San Juan registrarán nevadas en sus sectores cordilleranos, mientras que las postales del domingo mostrarán picos cubiertos de blanco también en las regiones de la provincia de Córdoba y el noroeste argentino debido a la intensidad de este sistema de origen polar.

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional mantendrá bajo estricta vigilancia las ráfagas de viento provenientes del sector sur que afectarán de manera directa a la provincia de La Pampa, el sur de la provincia de San Luis y el centro de la provincia de Buenos Aires. En estas jurisdicciones, el ambiente se presentará sumamente seco y las heladas matutinas registrarán valores de temperatura notablemente inferiores a los promedios habituales para este mes de mayo.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos tres a cinco días confirmará la permanencia de la masa de aire frío sobre toda la región central de la República Argentina. Durante las jornadas del lunes, el martes y el miércoles, el cielo lucirá mayormente despejado o algo nublado, un factor clave que potenciará el enfriamiento nocturno, por lo que las marcas mínimas oscilarán firmemente entre los 6°C y los 8°C en el área urbana.

Alerta amarilla por frío extremo: ¿Cuáles son las provincias?

Las temperaturas máximas no experimentarán una recuperación significativa a mediano plazo, ya que se mantendrán planchadas en torno a los 16°C. Los vientos predominantes continuarán soplando desde los cuadrantes sur y sudeste, impidiendo de forma rotunda el ingreso de corrientes cálidas o húmedas desde el norte, situación que garantizará un escenario de estabilidad climática absoluta, seco y con bajísima probabilidad de lluvias para toda la semana entrante.