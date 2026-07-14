El riguroso aire polar que paralizó a buena parte de la región central del país comienza a dar sus últimas señales. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este martes 14 de julio una rotación de vientos hacia el sector norte que empujará las marcas térmicas hacia arriba en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La estabilidad atmosférica será el rasgo distintivo en el centro del país. A nivel nacional, el mapa de alertas del Sistema de Alerta Temprana (SAT) concentra la atención en el oeste, con fenómenos activos de viento Zonda que golpearán sectores cordilleranos y precordilleranos.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy martes 14 de julio

Para la mañana de este martes, se espera una temperatura mínima que se ubicará en los 6°C en el área urbana de CABA, aunque en los sectores del Conurbano profundo, como Ezeiza y Pilar, el termómetro podría descender hasta los 3°C. El cielo se presentará parcialmente nublado a lo largo de toda la primera mitad del día, con una humedad promedio del 85%.

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Clima martes 14 de julio

Hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde, el viento continuará soplando desde el sector norte. Esta dirección del flujo de aire favorecerá que la temperatura máxima alcance un pico estimado de 16°C en la Capital Federal y zonas aledañas del Gran Buenos Aires. La probabilidad de lluvias es prácticamente nula, del 0%.

Por la noche, la nubosidad irá en aumento y el ambiente se mantendrá fresco pero agradable, con registros térmicos en torno a los 13°C. Los vientos rotarán levemente al noreste con ráfagas suaves que promediarán velocidades de entre 10 y 22 kilómetros por hora, lo que impedirá un enfriamiento abrupto del suelo.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El escenario meteorológico es mucho más complejo hacia el oeste. El organismo oficial emitió una alerta amarilla por viento Zonda para la provincia de Mendoza. Las áreas de la precordillera y departamentos del sur mendocino, como Malargüe y San Rafael, experimentarán ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora entre la tarde y la noche de hoy.

AMBA se prepara para una semana templada, con máximas que alcanzarán los 20 grados

Asimismo, rigen advertencias amarillas por lluvias persistentes en las zonas cordilleranas de las provincias de Neuquén y el oeste de Río Negro. Allí, el ingreso de perturbaciones desde el Océano Pacífico provocará acumulaciones de agua de entre 20 y 30 milímetros, acompañadas por un marcado descenso térmico y probabilidad de nevadas en las cotas más elevadas de la montaña.

En contraposición, las provincias del norte argentino, como Formosa, Chaco y Misiones, comenzarán a experimentar un lento retroceso del frío extremo gracias al posicionamiento de un sistema de alta presión sobre el océano Atlántico que bombea aire cálido de manera progresiva.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

La tendencia meteorológica confirma que el alivio térmico se consolidará con el correr de la semana. Para el miércoles 15, se prevé una jornada con cielo mayormente nublado y viento del norte, lo que empujará la máxima a 17°C y la mínima a 12°C.

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El jueves 16 se perfila como el día más templado de la semana en la región metropolitana. La temperatura máxima trepará hasta los 21°C debido a la persistencia del viento norte.

Sin embargo, la inestabilidad comenzará a ganar terreno hacia el viernes 17 debido al avance de un nuevo frente frío que generará lluvias y tormentas aisladas durante las primeras horas del día, dando paso a un posterior descenso de las marcas térmicas de cara al fin de semana.