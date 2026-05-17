El SMN emitió un pronóstico actualizado para el AMBA y CABA. La mañana arrancó inestable, pero la tarde promete mejoras con nubosidad en disminución y temperaturas templadas para cerrar la jornada dominical.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: el frío polar consolidará su presencia con un marcado descenso térmico

El termómetro marcó 18°C al mediodía en la Capital Federal, mientras el cielo comenzó a despejarse lentamente tras una mañana gris. Para las próximas horas, la tendencia consolidará un ambiente agradable y seco. El viento del sector sudoeste soplará con intensidad moderada, lo que ayudará a barrer la humedad residual y garantizará una tarde ideal para actividades al aire libre.

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Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 17 de mayo

La nubosidad disminuirá de manera marcada durante la tarde en toda la región metropolitana. El sol ganará protagonismo y la máxima alcanzará los 20°C en los distintos barrios porteños y los partidos bonaerenses linderos. Las probabilidades de precipitaciones quedarán totalmente descartadas para el resto del día, lo que traerá alivio tras la inestabilidad de las primeras horas.

Hacia la noche, el ambiente se tornará notablemente más fresco y la temperatura descenderá hasta los 12°C de promedio. El viento rotará levemente al sector oeste, incrementando la sensación de frío en las zonas periféricas del Conurbano. Se recomendará abrigarse a quienes decidan salir tarde, ya que el enfriamiento nocturno se sentirá con fuerza tras el ocaso.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional reportó una jornada sin alertas a corto plazo para la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el organismo emitió avisos preventivos para el noreste del territorio nacional por tormentas aisladas. En la Patagonia, por su parte, se registraron nevadas intensas en la zona cordillerana que complicaron la circulación en las rutas provinciales a primera hora.

Clima en Mar del Plata: cielo parcialmente soleado y vientos moderados del sudoeste para el domingo

La región central del país experimentó un marcado descenso térmico debido al ingreso de una masa de aire frío de origen polar. Ciudades como Córdoba y Rosario tuvieron una mañana nublada y ventosa, aunque las condiciones climáticas mejorarán hacia el final de este domingo. El norte argentino, en tanto, mantendrá marcas térmicas elevadas que rozarán los 28°C antes del desmejoramiento previsto.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

La nueva semana comenzará con un panorama completamente despejado y un ambiente frío durante las primeras horas de la mañana en el AMBA. La temperatura mínima perforará los 8°C en las áreas urbanas, mientras que las máximas apenas rozarán los 17°C por la tarde. El viento del sudoeste mantendrá el clima seco, consolidando un lunes puramente otoñal.