Un frente fresco impactará de forma directa en el ritmo de la ciudad y el Gran Rosario durante este domingo. Las condiciones de inestabilidad obligarán a recalcular las actividades al aire libre, complicando el tránsito en los principales accesos viales y alterando la fisonomía habitual de la costa. Las bajas temperaturas se consolidarán con el correr de las horas en toda la región.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La jornada presentará una humedad promedio del 70%, un factor clave que potenciará la sensación invernal en las inmediaciones del Monumento a la Bandera. Durante la primera mitad del día, la probabilidad de lluvias ligeras se mantendrá en un 50%, generando condiciones de calzada resbaladiza en las autopistas que conectan con Funes y Roldán, por lo que las autoridades viales recomendarán máxima precaución al conducir.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un invierno con temperaturas superiores a lo normal en todo el país

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Hacia la tarde y la noche, el panorama mejorará de manera progresiva. La nubosidad disminuirá notablemente hasta dejar el cielo completamente despejado, mientras que la probabilidad de precipitaciones caerá a un escaso 10%. En la zona de islas y sobre el Río Paraná, el viento soplará desde el sector sur a una velocidad constante de 9 mph, intensificando el enfriamiento ambiental en toda la ribera del Cordón Industrial.

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional monitoreará de cerca la evolución del cuadrante sur, ya que el ingreso de aire frío afectará con fuerza a localidades vecinas como San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución. No habrá alertas vigentes por tormentas severas, pero el organismo oficial advertirá sobre un descenso térmico generalizado y ráfagas moderadas que afectarán la visibilidad en las rutas rurales del sur santafesino.

Alerta naranja en Tucumán: el Servicio Meteorológico Nacional anunció la llegada de un viento Zonda

Las estaciones meteorológicas locales de la región reportarán condiciones similares, previendo que el enfriamiento se acentúe de forma homogénea en los cascos urbanos periféricos. Los conductores que circulen por los accesos al Gran Rosario encontrarán bancos de niebla dispersos de manera estacional durante las primeras horas, causados por la combinación de la humedad remanente del río y el enfriamiento nocturno.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el resto de la semana anticipará el afianzamiento de la masa de aire frío. El predominio del viento sur garantizará jornadas estables pero con temperaturas muy bajas, donde las mínimas rozarán valores invernales y el cielo permanecerá mayormente despejado, alejando la posibilidad de nuevas precipitaciones sobre la región del Paraná.