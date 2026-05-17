La jornada dominical presentará condiciones variables en la Costa Atlántica, alternando momentos de sol con un incremento paulatino de la nubosidad hacia el final del día. No será el escenario ideal para actividades al aire libre prolongadas debido al marcado ambiente otoñal y la constante acción del viento, aunque la baja probabilidad de precipitaciones otorgará cierto respiro a los habitantes.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

El sector portuario y las playas céntricas de La Feliz percibirán de forma directa el ingreso de aire fresco. La temperatura máxima alcanzará los 14°C durante la tarde, mientras que el viento soplará desde el sudoeste con una velocidad sostenida de 17 mph (aproximadamente 27 km/h), lo que generará un oleaje moderado y reducirá notablemente la sensación térmica en la primera línea de edificación costera.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un invierno con temperaturas superiores a lo normal en todo el país

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Hacia el interior del partido de General Pueyrredón, tanto en Batán como en la zona de Sierra de los Padres, el cielo se mantendrá parcialmente soleado durante las horas diurnas. Las primeras horas registrarán la mínima de 7°C, consolidando un ambiente frío que obligará a los residentes a mantener el abrigo, mientras la humedad se ubicará en un 63% con un índice UV muy bajo de nivel 1.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional no prevé alertas de Defensa Civil por fenómenos extremos para este domingo en el sector costero. Localidades vecinas como Miramar y los balnearios de Mar Chiquita experimentarán parámetros muy similares a los de General Pueyrredon, con una probabilidad de lluvia que apenas llegará al 10% durante el día y descenderá al 5% al caer la noche.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: tarde fresca y cielo nublado mientras el viento del sur marca el ritmo

La estabilidad marcará el ritmo en municipios aledaños como Villa Gesell, donde la nubosidad irá en aumento conforme avance la jornada, pasando de parcialmente soleado a parcialmente nublado. La dirección del viento del sudoeste garantizará que la masa de aire frío de origen marítimo domine todo el corredor costero, impidiendo que el termómetro ascienda más allá de los valores estipulados.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El cierre del fin de semana consolidará la tendencia de temperaturas frías y nubosidad flotante, ideal para caminatas breves o actividades bajo techo. Para el comienzo de la próxima semana, las proyecciones meteorológicas anticipan la continuidad del ingreso de aire frío, manteniendo las mañanas con registros invernales y tardes templadas con nula probabilidad de lluvias.