El reporte del SMN trajo alivio para la tarde en CABA y el AMBA. Enterate de los detalles en este pronóstico actualizado para planificar tu vuelta a casa.

El termómetro marcó 14°C al mediodía en la Capital Federal, bajo un cielo que empezó a despejarse tras una mañana bastante gris. La tendencia inmediata consolidará esta mejora, por lo que los trabajadores encontrarán condiciones muy favorables durante las próximas horas, con una visibilidad óptima y vientos leves del sector sur que regularán el ambiente.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: el frío polar se consolidará con mañanas heladas y máximas bajas

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Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 18 de mayo

La nubosidad disminuirá de manera drástica durante la tarde, dando paso a un sol pleno que dominará el cielo rioplatense. Esta situación meteorológica garantizará que la probabilidad de lluvias sea nula para lo que resta de la jornada, llevando total tranquilidad a quienes deban transitar por la vía pública.

Para el cierre del día, la temperatura descenderá notablemente y alcanzará los 9°C durante la noche. El viento sur soplará con moderación, intensificando la sensación de frío, por lo que resultará indispensable contar con abrigo pesado si tenés pensado circular o realizar actividades al aire libre a última hora.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional no emitió Avisos a Corto Plazo para la región metropolitana, confirmando la estabilidad del tiempo. Sin embargo, la persistencia de una masa de aire frío generó un marcado descenso térmico generalizado, afectando principalmente a las localidades del sur y del oeste de la provincia de Buenos Aires.

Clima en Mar del Plata: una jornada a pleno sol con frío matinal y tarde espectacular

En el interior del país, el panorama mostró mayor inestabilidad sobre el sector cordillerano de la Patagonia, donde rigieron alertas por nevadas intensas. Por otro lado, la zona central registró condiciones mayormente estables, con bancos de niebla matinales que ya se disiparon por completo y dieron paso a una tarde fresca.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

La próxima jornada comenzará con un ambiente marcadamente invernal, consolidando el enfriamiento que arrancará esta noche. El cielo se mantendrá mayormente despejado durante el martes, con vientos que rotarán temporalmente al sector este, lo que generará un leve aumento de la humedad pero sin previsión de precipitaciones a la vista.