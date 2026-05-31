El último día del mes se presentará estable en toda la región metropolitana, donde la progresiva disminución de la nubosidad permitirá el regreso del sol, aunque el ambiente fresco y el marcado enfriamiento matinal dominarán la jornada dominical. El Pronóstico anticipa óptimas condiciones para las actividades al aire libre en la Ciudad de Buenos Aires, CABA y el AMBA, sin riesgo de lluvias que afecten la rutina de los rioplatenses.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un cierre de mayo con tiempo consolidado y cielo parcialmente soleado en la Capital Federal. La temperatura mínima tocará los 8°C o 9°C en las primeras horas, mientras que la máxima escalará hasta los 15°C o 17°C por la tarde, alejando definitivamente la persistente inestabilidad.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 31 de mayo

El cielo se mantendrá entre algo y parcialmente nublado durante el día, otorgando períodos soleados que facilitarán el desarrollo de planes recreativos. La humedad se posicionará en torno al 82%, un valor elevado pero que no derivará en precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvias se sostendrá en un piso marginal del 10%. Los vientos soplarán moderados desde el sector noroeste a unos 6 kilómetros por hora (4 mph), sin previsión de ráfagas intensas en todo el territorio.

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Ola polar: qué provincias continuarán afectadas y hasta cuándo

La diferencia térmica se acentuará notablemente entre el núcleo urbano y el Conurbano bonaerense profundo. En áreas suburbanas como Ezeiza o El Palomar, el enfriamiento nocturno y matinal será mucho más agresivo y la sensación térmica descenderá bastante más que en la Capital. Hacia la tarde, la radiación solar mitigará el ambiente frío en ambas zonas, estabilizando marcas térmicas agradables para la época del año.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El mapa del Sistema de Alerta Temprana del organismo oficial reportará condiciones de estabilidad en la franja central de la República Argentina, marcando el fin de las advertencias por niebla densa que afectaron a las rutas bonaerenses. La atmósfera marchará hacia una normalización generalizada, permitiendo un respiro meteorológico tras varias jornadas consecutivas de visibilidad reducida y complicaciones logísticas en el transporte.

Llega el invierno: el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que habrá temperaturas superiores a la media en junio

No obstante, se registrará un panorama distinto en el extremo norte y en algunos sectores específicos del país, donde persistirá cierta cobertura nubosa residual. Las provincias bajo análisis no presentarán alertas meteorológicas extremas de nivel naranja o rojo para este domingo, concentrándose la atención en el paulatino descenso de las temperaturas mínimas que avanzará desde la Patagonia hacia la región pampeana.

Pronóstico extendido

Las proyecciones para el inicio de junio revelarán la consolidación de esta masa de aire frío y seco sobre el centro del territorio nacional. Durante las jornadas del lunes y martes, los termómetros se moverán en un rango acotado entre los 11°C de mínima y los 15°C de máxima, conservando el cielo mayormente cubierto pero sin probabilidad de lluvias significativas.

Se anticipa que la rotación de vientos hacia el sector este y noreste aportará una leve cuota de humedad hacia el bloque de la mitad de semana. Sin embargo, no se prevén modificaciones drásticas ni frentes de tormentas severas a mediano plazo, extendiéndose las condiciones estables y el ambiente típicamente otoñal a lo largo de los primeros días del nuevo mes.