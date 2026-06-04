El termómetro marcó 13°C al mediodía en la Capital Federal, dejando atrás los densos bancos de niebla que complicaron el tránsito temprano. La tendencia para las próximas horas consolidará un paulatino descenso de la humedad gracias a los vientos leves del sector sur, que limpiarán el cielo y asegurarán condiciones estables para la vuelta a casa.

Cómo estará clima en CABA este jueves 4 de junio

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 4 de junio

La nubosidad disminuirá de manera constante durante la tarde en toda la región metropolitana. El sol ganará protagonismo y ayudará a que la temperatura máxima alcance los 16°C, lo que regalará un ambiente agradable y seco para quienes tengan que realizar actividades al aire libre antes de que caiga el sol.

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Hacia la noche, el ambiente se tornará bastante frío por el ingreso de una masa de aire polar, por lo que necesitarás un abrigo pesado si salís. Las proyecciones oficiales descartaron por completo las probabilidades de lluvias, y el día cerrará con un cielo despejado y una temperatura que rondará los 8°C.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió Avisos a Corto Plazo por tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo para el noreste de Corrientes y el sur de Misiones. Estas provincias sufrieron lluvias intensas desde la madrugada, y el organismo recomendó asegurar los objetos que puedan volarse y evitar circular por calles anegadas.

Clima hoy: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

En la Patagonia, el panorama se presentó riguroso debido a las nevadas persistentes en los sectores cordilleranos de Neuquén y Río Negro. La circulación de vientos intensos generó ráfagas muy fuertes que complicaron la visibilidad en las rutas, manteniendo activos los alertas amarillos en las zonas de meseta de Chubut y Santa Cruz.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

El viernes comenzará con un ambiente muy frío y heladas aisladas en las zonas suburbanas debido al cielo despejado de la madrugada. La temperatura mínima tocará los 5°C, pero la tarde se presentará espléndida, con un sol pleno y vientos del norte que marcarán el inicio de un lento ascenso térmico hacia el fin de semana.