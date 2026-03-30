Este lunes 30 de marzo, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores enfrentarán una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Con una temperatura máxima que alcanzará los 27°C y una humedad que superará el 80%, el ambiente se sentirá sumamente pesado y sofocante.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 30 de marzo

En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo permanecerá mayormente nublado y la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre un 40% y 70% durante las primeras horas del día. La temperatura mínima será de 21°C, mientras que la máxima llegará a los 27°C. Los vientos soplarán leves desde el sector este, rotando al noreste hacia la noche, con ráfagas que no superarán los 22 km/h. La sensación térmica será elevada debido al ingreso de humedad constante.

Clima lunes 30 de marzo

Por su parte, en el Conurbano bonaerense, las condiciones serán similares, aunque en zonas del Gran Buenos Aires la humedad alcanzará picos del 94%. Se esperan lloviznas intermitentes y un clima desmejorado que tenderá a una mejora gradual hacia el final del día. La visibilidad podrá verse reducida en áreas suburbanas por la formación de neblinas matinales. No se prevén alertas vigentes para esta zona específica, pero se recomienda precaución al circular por calles anegables.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana del SMN mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas (calor) para gran parte de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Formosa y Misiones. En estas regiones, el termómetro superará los 33°C, lo que representará un riesgo leve a moderado para la salud de los grupos de riesgo. Se recomienda a la población mantener la hidratación y evitar la exposición solar prolongada.

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Asimismo, rigen alertas amarillas por tormentas en el sur de Santa Fe y sectores del centro de la provincia de Buenos Aires, donde se producirán lluvias intensas y ocasional caída de granizo. En la región patagónica, específicamente en las zonas cordilleranas de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, persistirá la probabilidad de lluvias fuertes y vientos intensos del sector oeste con ráfagas que superarán los 80 km/h en zonas abiertas.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días indica que el martes 31 de marzo las condiciones mejorarán significativamente en el área metropolitana. El sol ganará protagonismo y la temperatura iniciará un ascenso sostenido, con una máxima que tocará los 29°C. La rotación del viento al sector norte favorecerá el ingreso de aire cálido, manteniendo el ambiente veraniego a pesar de la fecha establecida en el calendario otoñal.

Hacia el miércoles y jueves, la masa de aire cálido y húmedo se consolidará en el centro del país. El miércoles registrará una máxima de 30°C con cielo parcialmente nublado, mientras que el jueves volverá la inestabilidad con probabilidad de nuevos chaparrones aislados. No se vislumbra un ingreso de aire frío importante en el corto plazo, por lo que las temperaturas mínimas se mantendrán por encima de los 20°C durante toda la semana.