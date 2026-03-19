Mañana será una jornada de transición en la zona central del país. Si bien el otoño astronómico hace su entrada, el ambiente se percibirá algo pesado debido al incremento de la humedad y la nubosidad. Aunque verás el cielo mayormente cubierto durante gran parte del día, las condiciones se mantendrán estables para circular y realizar tareas al aire libre sin necesidad de paraguas todavía.

El clima en CABA y el Conurbano para este viernes

Al salir de casa temprano, notarás una sensación térmica templada, cercana a los 21°C, por lo que no necesitarás un abrigo pesado, aunque una campera liviana te vendrá bien si sos friolento. Con el correr de las horas, el sol quedará oculto tras una densa capa de nubes, pero la temperatura ascenderá hasta los 27°C, generando un clima algo agobiante antes de la llegada del frente inestable.

Clima viernes 20 de marzo

La jornada cerrará con mucha nubosidad y un aumento en la intensidad del viento desde el sector norte. Si tenés pensado salir de noche, podrás hacerlo con tranquilidad, ya que las precipitaciones más importantes recién asomarán hacia la madrugada del sábado. Es un buen momento para asegurar objetos sueltos en balcones y patios antes de que el tiempo desmejore drásticamente durante el fin de semana.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Qué pasará con el tiempo en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas fuertes para el centro del país. Las zonas más afectadas serán el suroeste de Buenos Aires, La Pampa, el este de Río Negro y sectores de San Luis y Mendoza. En estas provincias se esperarán ráfagas intensas y abundante caída de agua, por lo que te conviene evitar los traslados innecesarios por rutas.

Científicos hallan en Río Negro a un dinosaurio diminuto y reescriben una parte perdida de la evolución

Por otro lado, la región cordillerana de Neuquén y el sur de Mendoza estarán bajo advertencia por fuertes vientos y posible viento Zonda. En la Patagonia, especialmente en el oeste de Neuquén, se prevén lluvias persistentes que podrían acumular valores significativos. Si estás en estas zonas, recordá limpiar los desagües y no sacar la basura para evitar anegamientos en las calles.

Pronóstico extendido: la tendencia para el resto de la semana

El panorama cambiará drásticamente el sábado, cuando las tormentas finalmente golpeen con fuerza el AMBA y el norte bonaerense, trayendo un alivio térmico necesario. El domingo mejorarán las condiciones con el ingreso de una masa de aire más fresca que hará bajar las marcas térmicas hasta los 15°C. La estabilidad regresará para el lunes y martes, permitiendo disfrutar de un cierre de fin de semana largo con cielo despejado.