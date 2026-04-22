El Área Metropolitana de Buenos Aires disfruta de una jornada tranquila. Con una temperatura que alcanzó los 21°C este mediodía, el pronóstico actualizado para CABA y el AMBA anticipa un resto del día estable. No se prevén precipitaciones y el cielo se mantendrá mayormente despejado. Las condiciones serán óptimas para quienes planeen actividades al aire libre durante la tarde y el regreso a casa.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: jornada estable y fresca con descenso de temperatura durante el miércoles

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 22 de abril

La tarde transcurrirá con nubosidad variable, aunque el sol predominará sobre la región metropolitana. La temperatura descenderá gradualmente a medida que avance la tarde, ofreciendo un ambiente fresco y agradable. Los vientos soplarán leves desde el sector sur, lo que favorecerá una tarde tranquila sin sorpresas meteorológicas para los vecinos de la Ciudad y el Conurbano bonaerense.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hacia la noche, la temperatura rondará los 16°C. El cielo presentará algunos intervalos nubosos, pero el buen tiempo se mantendrá firme en toda la zona del AMBA. El viento sur, con velocidades moderadas, refrescará el ambiente durante las últimas horas del día, por lo que será recomendable contar con un abrigo liviano si pensás realizar planes nocturnos al aire libre.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

Mientras el AMBA goza de tranquilidad, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas activas en el sur del territorio nacional. Se registran advertencias de nivel naranja y amarillo por vientos intensos y nevadas que afectan principalmente a las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Las ráfagas en esas zonas podrán superar los 110 kilómetros por hora, complicando la circulación.

Clima en Mar del Plata: mejora la situación tras el temporal con descenso de temperatura y vientos moderados

Por el contrario, el centro y norte del país mantienen condiciones mayormente estables, alejadas de fenómenos críticos. La diferencia térmica entre el norte del territorio, con marcas más templadas, y el extremo sur, bajo la influencia de un frente frío, marca la tónica de esta jornada de miércoles. Se recomienda a quienes viajen hacia la Patagonia consultar el estado de las rutas.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

Mañana jueves, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares a las de hoy en la Ciudad y sus alrededores. El cielo permanecerá parcialmente nublado y las temperaturas oscilarán entre los 12°C de mínima y los 22°C de máxima. El viento rotará hacia el sector sureste, manteniendo un ambiente fresco durante la mañana pero agradable hacia la tarde, sin probabilidad de lluvias para la jornada.