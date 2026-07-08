El feriado nacional por el Día de la Independencia se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con un marcado ambiente invernal este jueves 9 de julio, caracterizado por la alta humedad y la persistencia de bancos de niebla durante las primeras horas de la mañana. La estabilidad atmosférica predominará en la región central, descartando probabilidades de precipitaciones significativas para el resto de la jornada festiva.

De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la masa de aire frío de origen polar instalada en la región central mantendrá las marcas térmicas en niveles bajos, con un ambiente muy fresco acentuado por la rotación de vientos leves del sector este. Las condiciones de visibilidad reducida en accesos a las autopistas obligan a extremar las precauciones viales durante el comienzo del día.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy jueves 9 de julio

Para la Capital Federal (CABA) se prevé una temperatura máxima que apenas alcanzará los 13 grados en horas de la tarde, mientras que la mínima se posicionó en el orden de los 6 grados. La nubosidad irá en aumento, presentándose un cielo mayormente nublado a cubierto hacia la tarde-noche, con una humedad relativa que superará el 80 por ciento de manera constante.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Clima jueves 9 de julio

En el Gran Buenos Aires (GBA) las condiciones registrarán variaciones térmicas más acentuadas, especialmente en la zona suburbana. Para los municipios del norte y del oeste del conurbano se estiman marcas mínimas de hasta 4 grados, provocando heladas aisladas en áreas rurales y descampadas, con sensaciones térmicas inferiores debido a la calma del viento.

Por su parte, la zona sur del conurbano bonaerense experimentará ráfagas muy leves del sudeste, lo que incrementará la sensación de frío húmedo. Las máximas en distritos como Almirante Brown o Quilmes no superarán los 12 grados, bajo un manto gris que cubrirá el cielo de forma homogénea durante las celebraciones patrias.

Cuándo vuelven las lluvias y que pasará con el frío polar en el AMBA: el pronóstico anticipa un cambio gradual en la temperatura

La probabilidad de lluvias se mantiene por debajo del 10 por ciento, consolidando un feriado seco pero rigurosamente frío, ideal para actividades en espacios cerrados o de cercanía.

Subtítulo: Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del organismo oficial no ha emitido para esta jornada alertas por fenómenos extremos en las provincias del centro, donde un sistema de alta presión garantiza condiciones de estabilidad generalizada, aunque con bajas temperaturas generalizadas en Buenos Aires, La Pampa y Córdoba.

La masa de aire frío de origen polar instalada en la región central mantendrá las marcas térmicas en niveles bajos

En la región de la Patagonia, puntualmente en las provincias de Chubut y Santa Cruz, se mantiene el monitoreo por el ingreso de un frente frío que genera nevadas aisladas en la zona cordillerana. La circulación de vientos intensos del sector oeste predominará en el sur del país, afectando la navegación y la visibilidad en las rutas de montaña.

Para el norte argentino, provincias como Formosa y Misiones experimentarán temperaturas más templadas, con máximas que rondarán los 22 grados bajo un cielo parcialmente nublado, marcando un fuerte contraste térmico con el bloque de aire frío que domina la franja central de la República Argentina.

Subtítulo: Pronóstico extendido y tendencia semanal

Las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional indican que las condiciones de bajas temperaturas se consolidarán hacia el fin de semana. El viernes continuará con nubosidad en disminución y vientos que rotarán hacia el sector norte, lo que propiciará un leve y paulatino ascenso de las marcas máximas de temperatura.

Una masa de aire polar afectará a la Argentina con heladas y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora

Para el sábado y el domingo se espera una mayor presencia de sol en el área metropolitana, con un registro térmico que oscilará entre los 7 grados de mínima y los 15 grados de máxima. No se proyectan ingresos de frentes inestables que puedan provocar lluvias, asegurando un fin de semana de características netamente invernales y estables.

Hacia el inicio de la próxima semana laboral, los modelos de previsión meteorológica sugieren la rotación del viento al sector sur, lo que podría desencadenar un nuevo descenso térmico y el reforzamiento de las condiciones de frío polar sobre toda la llanura pampeana.