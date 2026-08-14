La Ciudad de Buenos Aires y el AMBA transitarán este viernes 14 de agosto bajo condiciones de alta humedad y cielo predominantemente cubierto. La circulación del aire mantendrá marcas térmicas acotadas en la región metropolitana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que la masa de aire húmedo predominará durante la mayor parte del día, generando neblinas matinales en zonas suburbanas.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy viernes 14 de agosto

En la CABA, la temperatura mínima se ubicará en 10°C durante las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 15°C hacia la tarde. La humedad relativa rondará el 85%, prolongando la sensación de pesadez y nubosidad baja en todo el distrito porteño.

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Clima viernes 14 de agosto

Para el primer y segundo cordón del Gran Buenos Aires (GBA), las temperaturas oscilarán entre los 9°C y 14°C, con probabilidades de lloviznas aisladas hacia el sudoeste y cordón sur. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá acotada en un 20% tanto para la tarde como para las horas de la noche.

El viento soplará de forma constante desde el sector este a 21 km/h, pudiendo registrarse algunas ráfagas breves sobre la franja costera del Río de la Plata. La sensación térmica se mantendrá muy cercana a los valores reales del termómetro por la falta de radiación solar directa.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana del SMN mantiene bajo la lupa la zona cordillerana de la provincia de Mendoza y la provincia de Neuquén, donde persisten avisos por nevadas persistentes y vientos intensos en alta montaña.

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En la región del Noroeste argentino, provincias como la provincia de Salta y la provincia de Jujuy experimentarán amplitud térmica con cielo despejado a parcialmente nublado, mientras que en la provincia de Misiones se registrarán tormentas aisladas.

Por su parte, el centro del país y la provincia de Buenos Aires continuarán bajo la influencia de un sistema de alta presión débil que bloquea el ingreso de frentes secos, manteniendo el aire saturado en toda la franja pampeana.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

De cara al fin de semana, el panorama en la región metropolitana mostrará un paulatino ascenso de las marcas térmicas. Para el sábado 15 de agosto, se anticipa una mínima de 12°C y una máxima de 16°C con persistencia de nubosidad.

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El domingo 16 de agosto se perfila como la jornada más templada del período, con valores que podrían rotar entre los 13°C y los 18°C, acompañados por vientos moderados del sector norte.

Hacia el lunes 17 de agosto, el ingreso de un frente frío desde el sudoeste provocará una rotación del viento al sector sur, trayendo consigo un descenso térmico y un paulatino despeje del cielo para mediados de la próxima semana.