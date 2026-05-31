Mar del Plata tendrá un cierre de mes caracterizado por la inestabilidad y un notable aumento de la nubosidad. La mínima tocará los 10°C y la máxima ascenderá apenas hasta los 13°C por la tarde, con vientos del sudoeste.

El último día de mayo presentará condiciones complejas para las actividades al aire libre en la Costa Atlántica. Un pulso de aire fresco incrementará de forma progresiva la cobertura nubosa sobre la región costera, instalando un panorama gris que dominará el cielo a lo largo de toda la jornada dominical y restará protagonismo al sol.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La temperatura actual se posicionará en marcas frescas y la máxima alcanzará los 13°C durante las primeras horas de la tarde. El viento soplará con constancia desde el sector sudoeste a unos 18 kilómetros por hora, aportando un marcado descenso térmico y una baja sensación térmica en toda la zona del Puerto y la Costa Atlántica.

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Llega el invierno: el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que habrá temperaturas superiores a la media en junio

La nubosidad registrará un aumento significativo con el correr de las horas, cubriendo completamente el cielo marplatense. Esta situación meteorológica afectará de igual manera a las localidades continentales de General Pueyrredón, tales como Batán y Sierra de los Padres, donde se sentirá con mayor rigor el ingreso de la masa de aire frío.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Defensa Civil de General Pueyrredón mantendrán bajo monitoreo la zona costera, aunque no se emitirán alertas por ráfagas extremas. El mar registrará un oleaje moderado debido a la insistencia del viento sudoeste, por lo que se recomendará precaución en los sectores de escolleras.

Ola polar: qué provincias continuarán afectadas y hasta cuándo

El panorama nuboso e inestable se replicará en las localidades vecinas del distrito y municipios aledaños. Ciudades vecinas compartirán este ambiente fresco, gris y ventoso, consolidando una jornada de características plenamente otoñales que obligará a los residentes a mantener el abrigo a mano y a reprogramar las actividades al aire libre.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

Las próximas jornadas mantendrán la tendencia invernal con valores térmicos acotados que no superarán los 14°C de máxima. El viento rotará de forma temporaria al sector sur, asegurando la permanencia de aire frío sobre la provincia de Buenos Aires, garantizando así un inicio de junio con mañanas heladas y marcas estables.