El lunes marcará un pulso de inestabilidad en toda la región de General Pueyrredon. Si bien el sol intentará asomar, la formación de nubosidad baja y la alta carga de humedad generarán condiciones propicias para chaparrones aislados, principalmente durante la mañana y el mediodía. Los residentes y turistas deberán tener a mano el paraguas, aunque no se prevén tormentas de severidad extrema.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona del Puerto y el sector costero, el viento soplará desde el noreste con velocidades de entre 15 y 25 km/h. Esta dirección del viento incrementará la sensación de pesadez atmosférica, elevando la temperatura máxima hasta los 25°C. Las ráfagas, aunque moderadas, mantendrán el mar con un oleaje persistente, lo que condicionará las actividades de pesca artesanal y recreativa durante las primeras horas del día.

Clima lunes 30 de marzo

Hacia el interior, en Sierra de los Padres y Batán, la nubosidad será más compacta. Las precipitaciones podrán ser un poco más frecuentes en las zonas serranas debido al efecto de la orografía. No obstante, hacia la tarde la probabilidad de lluvias disminuirá sensiblemente, dando paso a un cielo mayormente nublado pero sin caída de agua, permitiendo una leve mejora en las condiciones generales hacia el final de la jornada.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional y Defensa Civil mantendrán una vigilancia constante sobre el sudeste bonaerense. En localidades vecinas como Miramar y Mar Chiquita, el panorama será similar al de Mar del Plata, con máximas que alcanzarán los 23°C y un ambiente muy húmedo. Se recomienda a la población asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento en balcones, ante la posibilidad de ráfagas locales de mayor intensidad.

Tornado en Bombal: destrozos, corte total de luz y una muerte tras un violento temporal

Para el norte de la región, en Villa Gesell y Pinamar, la inestabilidad será algo más errática. Existirá un remanente de alerta amarilla por tormentas aisladas que afectará principalmente el centro-este de la provincia. Por lo tanto, será fundamental seguir los avisos a muy corto plazo que emitan las autoridades locales, ya que la visibilidad podrá verse reducida de forma temporal por bancos de niebla y neblina nocturna.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

La perspectiva para los próximos días anticipa una rotación del viento hacia el sector norte, lo que provocará un aumento en las temperaturas máximas, las cuales superarán los 28°C hacia mediados de semana. Sin embargo, para el próximo fin de semana, un frente frío ingresará a la Costa Atlántica, lo que generará un descenso térmico y condiciones de cielo algo nublado, ideal para caminatas pero con abrigo liviano.