Este domingo la ciudad afronta una jornada marcada por la inestabilidad y fuertes vientos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 19°C. Se recomienda especial precaución en la zona del Monumento a la Bandera y accesos, dado que las ráfagas complicarán la visibilidad y el tránsito por momentos durante la tarde.

El SMN emite una alerta de nivel amarillo por fuertes vientos para Rosario y el Gran Rosario. El fenómeno afectará el ritmo cotidiano de la ciudad y las actividades en la costa del Río Paraná, donde las condiciones resultarán desafiantes para los navegantes y quienes transiten por las áreas ribereñas abiertas durante gran parte del domingo.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En Rosario y localidades aledañas como Funes, el cielo presentará nubosidad variable durante la jornada, con una tendencia hacia el despeje progresivo. La humedad desciende conforme avanzan las horas y el viento gana protagonismo, lo que genera un descenso térmico marcado. El ambiente se percibe fresco y se requiere abrigo para las actividades al aire libre que realices hoy.

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Ola polar en CABA: la semana que viene se espera la mañana más helada de lo que va del año

Hacia el sector del Cordón Industrial, la intensidad del viento del oeste y sudoeste afectará las estructuras expuestas. La visibilidad se mantiene dentro de parámetros normales, aunque los desplazamientos en rutas que conectan con la región requieren precaución debido a los golpes de viento laterales. Las condiciones generales son estables, pero la atención se centra en la fuerza de las ráfagas previstas.

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El alerta amarillo rige con fuerza en los departamentos Constitución, Iriondo y San Lorenzo, abarcando gran parte del sur santafesino. En localidades como Villa Constitución, Casilda y San Lorenzo, el SMN advierte sobre vientos del oeste y sudoeste con velocidades de 40 a 50 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 90 km/h. La población debe asegurar objetos en balcones y evitar zonas arboladas.

Clima en Rosario: jornada estable con temperaturas frescas y cielo despejado tras las lluvias

La situación meteorológica impacta significativamente en el corredor productivo del sur provincial. Las autoridades de Protección Civil refuerzan las recomendaciones preventivas ante la magnitud de las ráfagas esperadas para la tarde. Se prevé que el impacto del viento disminuya hacia el cierre de la jornada, aunque el descenso de temperatura se consolida en toda la región santafesina como rasgo principal.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el inicio de la semana, el lunes 27 de abril trae condiciones de mayor estabilidad con cielo despejado y una temperatura mínima que caerá hasta los 7°C. El viento rotará hacia el oeste y noroeste, favoreciendo una recuperación gradual de las marcas térmicas hacia el martes. El clima se presenta estable, sin anuncios de precipitaciones para el corto plazo en todo el territorio rosarino.