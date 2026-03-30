El inicio de semana en Rosario y el Gran Rosario estará marcado por una masa de aire cálido y húmedo que elevará el termómetro a niveles críticos para la salud. La ciudad enfrentará un lunes de calor intenso bajo alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lo que condicionará el ritmo habitual, especialmente en las actividades al aire libre y en las zonas de mayor asfalto.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En el área urbana y las localidades de Funes y Roldán, el termómetro marcará registros elevados desde temprano, con una humedad que se mantendrá por encima del 75%. El viento soplará leve desde el sector norte, rotando al noreste, lo que aportará mayor contenido de humedad y dificultará el enfriamiento nocturno. En la zona de islas y la costa del Río Paraná, la brisa será casi nula, intensificando la sensación de pesadez.

Clima lunes 30 de marzo

Hacia la tarde, el cielo mostrará nubosidad en aumento, aunque la probabilidad de chaparrones aislados será baja, apenas rozando el 10%. En el Monumento a la Bandera, los rosarinos sentirán el impacto del sol directo con un índice UV muy alto, por lo que será fundamental la hidratación constante para quienes transiten por la zona de la costanera.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

La región sur, incluyendo el Cordón Industrial, San Lorenzo y Villa Constitución, permanecerá bajo vigilancia meteorológica debido a la persistencia de estas altas temperaturas. No habrá ráfagas de viento significativas que traigan alivio, por lo cual el ambiente se mantendrá sofocante durante gran parte del día y la noche, posiblemente afectando la estabilidad eléctrica por el alto consumo.

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En localidades como Casilda y los alrededores del Gran Rosario, la visibilidad en las rutas será buena, aunque el efecto del calor sobre el asfalto generará distorsiones ópticas en las horas pico. Las autoridades locales recomendarán especial cuidado con los grupos de riesgo ante la persistencia de este sistema de alta presión que bloquea la entrada de frentes fríos.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el resto de la semana indicará una continuidad del ambiente caluroso al menos hasta el miércoles. Recién para la segunda mitad de la semana, el viento del río rotará hacia el sector sur, lo que traerá una probabilidad más firme de tormentas aisladas y un descenso paulatino en las marcas térmicas, devolviendo a la ciudad condiciones más propias del otoño.