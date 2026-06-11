El jueves 11 de junio presentará un escenario complejo para los rosarinos que tengan que salir temprano a las calles. La combinación de una humedad extrema que rozará el 99% y el escaso viento favorecerán la formación de densos bancos de niebla, un fenómeno que complicará de manera directa la circulación vehicular en las autopistas a Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, exigiendo máxima precaución a los conductores.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana comenzará muy fresca en el Monumento a la Bandera y las localidades vecinas de Funes y Roldán, con marcas térmicas que rondarán los 9°C. La humedad se posicionará como el factor clave de la jornada, manteniendo el ambiente pesado y acentuando la sensación de frío húmedo. Los vientos soplarán de forma muy leve desde el sector sur, rotando hacia el sureste por la tarde con intensidades que apenas alcanzarán los 7 kilómetros por hora.

Clima jueves 11 de junio

En la zona de islas y toda la línea de la costa del Río Paraná, el panorama se presentará gris y con visibilidad regular durante las primeras horas. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional descarta por completo la probabilidad de lluvias, por lo que las condiciones generales se mantendrán estables tanto para la ciudad como para el Cordón Industrial a lo largo de toda la tarde y la noche.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

Las principales alertas para el sur santafesino se concentrarán de manera exclusiva en la drástica reducción de visibilidad por neblinas. En los municipios de San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución, el SMN prevé un comportamiento atmosférico idéntico al de la cabecera departamental, con un aire frío y estancado que demorará la disipación del fenómeno visual hasta promediar la media mañana.

Frío polar: heladas y temperaturas bajo cero para Entre Ríos durante el fin de semana largo

Los viajeros que transiten por las rutas provinciales de la región encontrarán un entorno nublado y fresco. No habrá alertas vigentes por tormentas fuertes ni ráfagas de viento, lo que garantizará que, una vez superado el escollo de la niebla matutina, el resto del día transcurra sin sobresaltos climáticos en todo el cordón productivo del sur de la provincia.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el cierre de la semana laboral anticipa una rotación del viento hacia el sector noreste. Este cambio de circulación arrastrará un aire un poco más templado que elevará las máximas hacia el fin de semana, aunque el ingreso de un nuevo frente frío para el domingo provocará un descenso marcado del termómetro, instalando mínimas que rozarán los 3°C.