Rosario transitará un viernes con un marcado contraste meteorológico. Durante las primeras horas de la jornada, una densa niebla cubrirá los accesos a la ciudad, reduciendo drásticamente la visibilidad en las autopistas. Con el correr de las horas, el cielo se presentará entre nublado y parcialmente nublado, permitiendo que la tarde ofrezca un ambiente un poco más templado e ideal para actividades al aire libre, aunque sin previsión de precipitaciones significativas.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

Las primeras horas de este viernes presentarán un ambiente frío y húmedo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial, con el termómetro marcando una mínima de 7°C. La humedad se posicionará como el factor central del día, rozando el 94% al amanecer, lo que generará neblinas persistentes. Las probabilidades de lluvia se mantendrán extremadamente bajas, ubicándose en un escaso 10% tanto para el día como para la noche.

Clima viernes 12 de junio

En la zona de la costa del Paraná y las inmediaciones del Monumento a la Bandera, la brisa proveniente del río aumentará levemente la sensación de frescor. Los vientos soplarán predominantemente desde el sector norte a una velocidad estimada de 8 mph (unos 13 km/h), rotando temporalmente al noroeste con ráfagas moderadas durante la tarde, antes de consolidar un cielo mayormente nublado hacia el final de la jornada.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional no prevé alertas por tormentas severas para el sur provincial, pero sí emitirá recomendaciones por visibilidad reducida debido a los bancos de niebla. Localidades vecinas como San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución compartirán este escenario de estabilidad otoñal, registrando un amanecer frío y un posterior incremento de la nubosidad variable que dominará gran parte de la región central.

Afirman que Marte esconde una armadura contra el Sol

La precaución se centrará exclusivamente en las rutas y accesos viales durante la mañana. Los conductores que transiten por los corredores del Gran Rosario deberán extremar los cuidados debido al fenómeno de condensación que afectará la visibilidad, el cual se disipará de manera gradual conforme avance la radiación solar y se mueva la masa de aire sobre el Río Paraná.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el fin de semana anticipa modificaciones en las condiciones generales. El sábado 13 registrará una mínima de 9°C y una máxima de 14°C, con un 35% de probabilidad de lluvias aisladas por la tarde y ráfagas de viento que rotarán hacia el noroeste. Hacia el domingo 14, el ingreso de un frente frío desplomará el termómetro a una mínima de tan solo 3°C y una máxima de 12°C, trayendo un cielo completamente despejado a la región.