Cómo estará el clima este domingo 9 de noviembre

El domingo trae mejoría y ascenso térmico para Capital Federal y gran parte de la Provincia de Buenos Aires, con cielos parcial a mayormente nublados y sin lluvias. En el resto de Argentina, la inestabilidad se concentra en el Oeste, donde rigen alertas por tormentas y nevadas.

El domingo 9 de noviembre de 2025 se presenta con condiciones estables y una tendencia al ascenso de la temperatura en el centro y este del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Contrastando, la inestabilidad se mantiene sobre el sector cordillerano del Oeste, con avisos vigentes.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este Domingo 9 de Noviembre

Se espera que en CABA y el Conurbano bonaerense el día transcurra con cielo parcial a mayormente nublado, pero sin pronóstico de precipitaciones. La temperatura oscilará entre una mínima de 15 °C y una máxima que podría alcanzar los 24 °C o 26 °C en el área metropolitana.

Las condiciones serán más agradables que las jornadas anteriores, con vientos leves que rotarán del norte/noreste. Se recomienda precaución por el leve ascenso de la temperatura, aunque el índice UV se mantendrá moderado en Capital Federal.

Cómo estará el clima en el resto del país

El Oeste argentino presenta el panorama más complejo, con alertas por tormentas y nevadas en la Cordillera. Por ejemplo, en el sur de Mendoza, Neuquén y Río Negro rige alerta amarilla por tormentas.

En el Norte, provincias como Salta y Tucumán tendrán máximas de hasta 26 °C con nubosidad variable. En el Litoral, el tiempo será más estable, con temperaturas que rondarán los 21 °C a 24 °C, sin lluvias significativas.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El inicio de la semana, Lunes 10 de noviembre, mantendrá la tendencia cálida en el centro y norte, con máximas que superarán los 27 °C en Capital Federal y gran parte del país. El cielo estará algo nublado, favoreciendo un aumento progresivo de las temperaturas.

Hacia el Martes 11 y Miércoles 12, se espera que un nuevo sistema frontal traiga inestabilidad. Podrían registrarse lluvias y tormentas, incluso con posibilidad de granizo, en sectores del centro y noreste del país, con un descenso de la temperatura en las mínimas.