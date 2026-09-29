El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored prevén para este martes 29 de septiembre una jornada que comenzará con inestabilidad en la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del AMBA. Se esperan chubascos y tormentas aisladas focalizados durante las primeras horas del día, acompañados por un descenso gradual de la temperatura a medida que el viento ingrese desde el sector sur con intensidad.

La principal consulta de la jornada se centra en la duración de las precipitaciones. De acuerdo con los datos oficiales, el agua se concentrará mayoritariamente de madrugada y a primeras horas de la mañana, para luego dar paso a una paulatina mejora en las condiciones meteorológicas hacia el mediodía y la tarde.

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Durante la madrugada de este martes, las probabilidades de precipitación alcanzarán hasta un 90%, acompañadas por acumulados moderados de agua y tormentas eléctricas aisladas. Los registros térmicos iniciales se ubicarán en torno a los 15°C y 16°C, con un ambiente altamente húmedo y visibilidad reducida en las primeras horas del día.

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Se esperan chubascos y tormentas aisladas focalizados durante las primeras horas del día

A partir de la mañana, la inestabilidad comenzará a retirarse progresivamente. El cielo pasará de parcialmente nuboso a despejado con el correr de la tarde, permitiendo que la temperatura ascienda hasta alcanzar una máxima estimada de 20°C en la Capital Federal y zonas del conurbano.

Un factor clave del día será el viento proveniente del suroeste y sur, el cual registrará velocidades sostenidas de entre 20 y 25 km/h, con ráfagas intensas que podrían alcanzar los 54 km/h en horas de la tarde. Esta circulación promoverá el secado de la masa de aire y la posterior estabilización del tiempo.

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Hacia la noche, el termómetro marcará un descenso paulatino hasta posicionarse cercano a los 13°C a 15°C, con cielo mayormente despejado y vientos del sector sur disipándose levemente. En municipios de la primera y segunda cordón del Gran Buenos Aires se prevén valores mínimos ligeramente inferiores a los del área central porteña.

Alertas meteorológicas este 29 de septiembre y el pronóstico para los próximos días

Respecto del Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones de inestabilidad con lluvias y tormentas aisladas afectarán durante la primera parte del martes al litoral argentino y la franja este del país, incluyendo la provincia de Buenos Aires, sin que se mantengan alertas vigentes de nivel naranja o rojo para el territorio de la CABA.

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Para los días siguientes, la tendencia en el centro del país indica una consolidación de la estabilidad meteorológica. La masa de aire frío de origen polar o austral ingresará de manera atenuada, permitiendo jornadas soleadas pero con mañanas frescas.

El miércoles 29 y jueves 1 se caracterizarán por un ambiente seco, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 9°C y 11°C, mientras que las máximas se afirmarán cerca de los 19°C a 21°C con escasa nubosidad.

Hacia el fin de semana, los modelos meteorológicos anticipan una rotación del viento hacia el sector norte y noreste, favoreciendo un constante ascenso en los registros térmicos que dejará un escenario primaveral tanto el sábado como el domingo, con valores máximos superando los 22°C sin probabilidad de precipitaciones.