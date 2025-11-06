El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con la presencia de temperaturas templadas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores para este jueves 6 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para el AMBA

El informe del tiempo indica que, durante las primeras horas de este jueves, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se esperan temperaturas que oscilarán entre los 12 y 17 grados, pudiendo alcanzar los 18 grados al mediodía.

De acuerdo al SMN, los vientos llegarán desde el este a una velocidad de entre 8 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 44. La humedad será del 80%. El informe de los meteorólogos estima que para la tarde continuará el buen clima. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 19 grados de máxima.

Temperatura jueves 6 de noviembre

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 15 grados, sin presencia de lluvias. El sol saldrá a las 5:47 y se esconderá a las 19:28.

Alerta amarilla y naranja por tormenta en 11 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en PBA y otras 10 provincias. Una alerta amarilla indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta amarilla y naranja para este jueves 6 de noviembre

El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h en el oeste de Catamarca, oeste de La Rioja, San Juan, sur de Mendoza, oeste de Córdoba, este de San Luis, este de Neuquén, La Pampa, suroeste de Buenos Aires, Río Negro y este de Chubut.

El SMN también emitió un alerta naranja por tormentas en la zona centro del país. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en muy cortos períodos, granizo, actividad eléctrica y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h en el sur de Córdoba, norte, este y sur de San Luis y oeste de Mendoza.