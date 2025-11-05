El Eternauta recibió nuevos premios por su aporte a la cultura, el talento y la industria audiovisual del país

Los creadores de El Eternauta recibieron un nuevo premio. Esta vez, el reconocimiento lo hizo el Senado, que valoró su aporte a la cultura nacional, al talento argentino y al desarrollo de la industria audiovisual del país.

La ceremonia subrayó que la serie, protagonizada por Ricardo Darín y dirigida por Bruno Stagnaro, fue un hito como primera gran producción argentina de ciencia ficción, filmada íntegramente en Buenos Aires con un equipo de más de 2.900 trabajadores.

En esa línea, durante la entrega de la distinción, el representante de Netflix Latinoamérica, Francisco Ramos, afirmó que “el impacto de El Eternauta es absoluto: cruzó fronteras y conquistó audiencias en todo el mundo. Es una obra monumental, anclada en lo colectivo, que demuestra el poder de la cultura argentina”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Bruno Stagnaro recibe el Diploma de Honor del Senado

Ramos señaló que la serie “ha llegado a ser la más vista en más de 80 países” y reiteró el compromiso de Netflix con la Argentina: “No tengan la más mínima duda de que vamos a seguir apostando por su industria audiovisual”. Se espera que la segunda temporada podría estrenarse recién entre 2026 y 2027.

En el evento también tomó la palabra Stagnaro, quien sostuvo que “el recorrido que tuvo a nivel global nos llena de orgullo; haberlo logrado con nuestras herramientas y nuestra cultura es completamente gratificante”.

Las cinco recomendaciones culturales de la semana: Gallery La Boca y San Telmo, Festival García Lorca y más

Por su parte, la productora Leticia Cristi remarcó que “desde los chicos que festejan sus cumpleaños con Juan Salvo hasta los jubilados que marchan bajo la consigna ‘nadie se salva solo’, todos sentimos que esta historia nos pertenece”. Matías Mosteirín completó: “El Eternauta demuestra hasta dónde puede llegar la ambición y la originalidad creativa de nuestro país y cuánto vale la pena protegerla y promoverla”.

También fueron reconocidas las familias de Francisco Solano López y de Héctor Germán Oesterheld, desaparecido durante la última dictadura militar, así como su legado como símbolo de resistencia y memoria colectiva. “Siento que Oesterheld está más presente que nunca, tanto acá como en la serie que pudimos llevar adelante. Estoy muy contento por este reconocimiento y por representar a nuestra cultura argentina”, expresó Martín M. Oesterheld.

El actor Ariel Staltari en la premiación

La entrega del Diploma de Honor fue impulsada por el senador Eduardo "Wado" de Pedro, presidente de la comisión de Educación y Cultura, y contó con la presencia de senadores de diversas extracciones políticas, como Martín Lousteau, quien entregó una Mención de Honor Juana Azurduy al vicepresidente de Contenidos de Netflix para Latinoamérica, Francisco Ramos.

Durante el encuentro, Wado de Pedro afirmó que “El Eternauta tiene que ver con la historia argentina. Esta serie demostró que se puede soñar en grande en nuestro país, que tenemos la capacidad, los actores, los técnicos y el talento para hacer obras universales sin perder la identidad”. También destacó la necesidad de “seguir apoyando al cine nacional y a una industria que genera trabajo, cultura, identidad y soberanía”, y remarcó que “el mensaje de Oesterheld sigue vigente: no sólo que nadie se salva solo, sino también que el único héroe es el héroe colectivo”.

Los diplomas fueron entregados a Bruno Stagnaro (creador, director y guionista), Matías Mosteirín y Leticia Cristi (productores ejecutivos de K&S Films), Francisco Ramos (Netflix Latinoamérica), Martín M. Oesterheld (consultor creativo y nieto de Héctor Oesterheld), y a las familias Oesterheld y Solano López. También se distinguió al elenco y al equipo técnico, entre ellos Ricardo Darín, Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari y Marcelo Subiotto.

LM/ML