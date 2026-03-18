La mañana arrancó fresca en la ciudad, pero el termómetro ya marcó 23°C al mediodía, confirmando el descenso térmico tras las tormentas del martes. Para lo que resta de la jornada, la tendencia se mantendrá estable con una atmósfera mucho más seca. No se esperan precipitaciones en el área metropolitana, permitiendo un cierre de día ideal para actividades al aire libre.

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 18 de marzo

Durante la tarde, el cielo alternará entre algo y parcialmente nublado, mientras que los vientos soplarán moderados desde el sector este. La temperatura máxima alcanzará los 26°C, brindando un ambiente muy agradable y lejos de los calores extremos de la semana pasada. La visibilidad será óptima en todos los accesos a la Capital Federal y las autopistas del Gran Buenos Aires.

Vuelve la calma a La Feliz tras el temporal: se espera una jornada soleada y con máxima de 23°

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Hacia la noche, el ambiente se tornará apenas más fresco y la marca térmica descenderá hasta los 21°C. La nubosidad disminuirá levemente y el viento rotará suavemente, manteniendo la estabilidad que dominó desde las primeras horas. Será un cierre de jornada tranquilo, sin ráfagas de importancia ni probabilidad de chaparrones, ideal para quienes retornan a sus hogares luego del trabajo.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por tormentas en el extremo norte, afectando principalmente a la provincia de Formosa y sectores de Chaco. Allí se registraron lluvias intensas durante la mañana y el fenómeno persistirá con actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. También rige un aviso por vientos fuertes en la zona cordillerana de la Patagonia y el sur de Mendoza.

Mejora el tiempo en el AMBA tras las tormentas: descenso térmico y cielo despejado para este miércoles

En la región central, provincias como Santa Fe y Córdoba vivieron una mañana de sol y temperaturas en ascenso, situación que continuará hasta la noche. Por otro lado, en el NOA, Salta y Jujuy tendrán un cierre de día inestable con nubosidad variable. El SMN recomendó seguir de cerca los Avisos a Corto Plazo (ACP) ante posibles celdas de tormenta aisladas en el Litoral.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

El jueves iniciará con una mínima de 18°C y el cielo se presentará mayormente despejado durante las primeras horas. La máxima subirá levemente hasta los 27°C, consolidando el buen tiempo antes de que la inestabilidad regrese hacia el fin de semana. El viento rotará al noreste, lo que provocará un paulatino aumento de la humedad en toda la región.