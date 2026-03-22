El ingreso de una masa de aire frío durante la madrugada cambió por completo el panorama en Rosario y el Gran Rosario. Luego de un sábado de inestabilidad y ráfagas intensas, la ciudad amaneció con un ambiente mucho más fresco y seco. Estas condiciones permitirán que los rosarinos disfruten de una jornada de descanso sin las complicaciones que generaron las lluvias recientes en el ritmo urbano.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana comenzó con una temperatura que rondó los 11°C, marcando el registro más bajo en lo que va del mes. La humedad, que ayer superó el 90%, descendió notablemente, lo que otorga una sensación de alivio inmediato. El cielo se mantuvo mayormente despejado, permitiendo que el sol sea el protagonista en la zona del Monumento a la Bandera y la costanera.

Clima en Rosario: el SMN anunció lluvias persistentes y un marcado descenso térmico

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En localidades como Funes y Roldán, el termómetro marcó cifras similares, consolidando un clima otoñal muy agradable. El viento sopló desde el sector sur/sureste con intensidad leve, disipando cualquier rastro de nubosidad importante. En la zona de islas y a la vera del Río Paraná, la brisa se sintió más fresca, ideal para quienes decidieron cruzar o pasear por la costa.

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio por finalizados los avisos de alerta que rigieron hasta ayer. En ciudades del sur provincial como San Lorenzo, Villa Constitución y Casilda, el tiempo se estabilizó de forma definitiva. No se esperan precipitaciones para el resto del domingo y la visibilidad en las autopistas hacia Buenos Aires y Santa Fe es excelente, sin bancos de niebla reportados.

A pesar de la estabilidad, las autoridades recomendaron precaución al transitar por el Cordón Industrial, donde algunas ráfagas aisladas del sector sur todavía se hicieron notar en las primeras horas. Las temperaturas máximas en toda la región sur de Santa Fe no superarán los 25°C, lo que representa una amplitud térmica moderada pero muy confortable para actividades recreativas.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La semana comenzará con condiciones estables, aunque el lunes se observará un ligero aumento de la nubosidad. El viento del río seguirá predominando, manteniendo las mañanas frescas con mínimas cercanas a los 13°C y tardes templadas. No se prevén lluvias importantes hasta mediados de la semana, lo que consolida un inicio de otoño con características típicas de la región.