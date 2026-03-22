Mañana domingo el tiempo te dará un respiro ideal para disfrutar al aire libre. Después de un sábado pasado por agua, la atmósfera se estabilizará y el cielo se irá despejando gradualmente. Lo más relevante de la jornada será el marcado descenso de la temperatura matutina, que te obligará a buscar un abrigo liviano si pensás salir temprano a caminar o hacer compras.

El clima en CABA y el Conurbano para este domingo

Cuando salgas de casa por la mañana, sentirás el rigor del otoño con una sensación térmica que rondará los 15°C. El cielo estará algo nublado, pero con el correr de las horas el sol ganará protagonismo, permitiendo que el termómetro escale hasta unos agradables 24°C. Será una tarde ideal para el mate en el parque o para lavar el auto después del temporal.

Hacia el cierre de la jornada, la temperatura volverá a bajar de forma paulatina. La noche se presentará fresca y con viento leve soplando desde el sector noreste, lo que mantendrá las condiciones de estabilidad. No se prevén precipitaciones, así que vas a poder planificar tu cena de domingo sin preocuparte por el paraguas o las ráfagas que molestaron durante el sábado.

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Qué pasará con el tiempo en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la vigilancia en el extremo norte y en la Patagonia. En provincias como Salta y Jujuy, todavía se esperan algunas tormentas aisladas que podrían activar alertas amarillas locales. Por otro lado, en Santa Cruz y Tierra del Fuego, el frío se hará sentir con fuerzas y se registrarán vientos intensos del sector oeste con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: nubosidad en aumento y ambiente pesado previo a las tormentas

En la zona central, tanto Córdoba como Santa Fe y Entre Ríos compartirán condiciones similares a las de Buenos Aires, con un ambiente seco y cielo mayormente despejado. En Cuyo, especialmente en Mendoza y San Juan, el sol será el gran protagonista del domingo con máximas que superarán los 26°C, brindando una jornada de clima privilegiado para el turismo regional en este fin de semana largo.

Pronóstico extendido: la tendencia para el resto de la semana

La semana comenzará con condiciones muy similares; el lunes feriado mantendrá el cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 17°C y 22°C. Sin embargo, estate atento porque el martes el frío se profundizará con una mínima de apenas 12°C. Por ahora, no se ve el regreso de las lluvias importantes, consolidando un inicio de otoño bien seco y fresco.