Pronóstico del tiempo: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre

Argentina inicia la semana con condiciones de tiempo estables y un marcado ascenso de las temperaturas en la zona central y el norte. Si bien la Capital Federal y el Conurbano bonaerense gozarán de una jornada primaveral sin lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas amarillas por fuertes vientos y Zonda en provincias del centro y oeste. El calor se afianza en el norte con máximas que superarán los 30 °C.

Pronóstico del tiempo: cómo estará el clima este sábado 18 de octubre

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este lunes 20 de octubre

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense se espera un lunes con cielo entre parcialmente y mayormente nublado, pero sin previsión de lluvias. Las temperaturas se mantendrán agradables y en ascenso, con una mínima de 13 °C y una máxima que alcanzará los 25 °C en Capital Federal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El viento soplará levemente del sector norte, con ráfagas que no implicarán riesgos. La humedad será moderada y el buen tiempo permitirá actividades al aire libre. El SMN no ha emitido alertas meteorológicas por fenómenos peligrosos para esta zona.

Cómo estará el clima en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas amarillas por vientos fuertes en La Pampa, el sudoeste de Buenos Aires y en zonas de Cuyo, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h. También rige alerta por viento Zonda en zonas cordilleranas de San Juan, Mendoza y La Rioja.

Lluvias matinales en CABA y el Conurbano, y alertas por tormentas y vientos fuertes en resto del país

En el norte, el ascenso térmico es más notorio, con máximas que rondarán los 28 °C en Tucumán y 30 °C en Córdoba. En la Patagonia persistirán condiciones más frescas y ventosas, aunque sin fenómenos extremos para el inicio de la jornada.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El martes continuará el buen tiempo en CABA, con una máxima que escalará hasta los 27 °C, anticipando un día soleado y ventoso. En Mendoza, por ejemplo, el martes se esperan tormentas aisladas con una máxima de 30 °C y vientos del sur, según el pronóstico extendido.

Para el miércoles, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera la llegada de la inestabilidad con probabilidad de chaparrones en la tarde-noche y una máxima de 28 °C. El jueves podría ser el día más caluroso en el centro, antes del regreso de lluvias más persistentes y un descenso térmico hacia el viernes.