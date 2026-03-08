Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se pronostica un índice UV "muy alto", con valores que oscilarán entre 8 y 10. Se recomienda evitar la exposición directa en las horas pico de sol.

En el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional prevé niveles "extremos" (11+) en el norte y Cuyo, mientras que en la Patagonia el índice será "moderado", variando según la nubosidad de cada región.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV (IUV) es una medida de la intensidad de la radiación ultravioleta proveniente del sol en la superficie terrestre. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este indicador señala la capacidad de dicha radiación para producir lesiones cutáneas. La escala comienza en cero y, a medida que aumenta el valor numérico, el riesgo de daño para la piel y los ojos es mayor, reduciéndose el tiempo necesario para que se produzca una lesión.

Conocer este índice es vital para la salud pública porque permite a las personas adaptar su protección según el nivel de riesgo. Los niveles se categorizan en: bajo (0-2), moderado (3-5), alto (6-7), muy alto (8-10) y extremo (11 o más). La exposición sin protección a niveles altos o superiores puede causar quemaduras en cuestión de minutos, lo que subraya la importancia de consultar el pronóstico diariamente.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición prolongada a la radiación ultravioleta tiene efectos nocivos acumulativos y agudos. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los daños más comunes incluyen quemaduras solares, envejecimiento prematuro de la piel y un aumento significativo en el riesgo de padecer cáncer de piel. Además, los rayos UV pueden causar afecciones oculares graves, como cataratas y pterigión (crecimiento de tejido en la córnea), además de debilitar el sistema inmunológico.

Es fundamental comprender que la radiación UV es invisible y no está ligada exclusivamente a la sensación de calor; incluso en días nublados, los niveles pueden ser peligrosos. La protección es especialmente crítica en niños y jóvenes, ya que la mayor parte de la exposición solar que daña la salud ocurre antes de los 18 años, generando lesiones que se manifiestan en la vida adulta.

Para minimizar estos riesgos, la OMS y la OPS recomiendan limitar el tiempo de exposición al sol durante las horas centrales del día, generalmente entre las 10:00 y las 16:00, cuando los rayos son más verticales. Es fundamental buscar sombra y utilizar elementos de barrera física, como sombreros de ala ancha que cubran cara y orejas, anteojos con filtro UV certificado y ropa de trama cerrada que cubra la mayor parte del cuerpo.

Complementariamente, se debe aplicar protector solar de amplio espectro (que proteja contra rayos UVA y UVB) con un factor de protección (FPS) mínimo de 30, aplicándolo 20 minutos antes de la exposición y renovándolo cada dos horas o tras salir del agua. Estas medidas de cuidado personal son la herramienta más efectiva para prevenir enfermedades crónicas derivadas de la radiación solar y asegurar una vida al aire libre saludable.