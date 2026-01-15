El territorio nacional registrará este jueves 15 de enero un cambio significativo en las condiciones meteorológicas debido al avance de un frente frío desde el sur. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan tormentas aisladas en la región central, afectando especialmente a la Capital Federal y el Conurbano bonaerense durante la tarde. Este fenómeno climático pondrá fin a las elevadas temperaturas registradas recientemente en la zona.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este jueves 15 de enero

Para la Ciudad de Buenos Aires y los alrededores de la Capital Federal, la jornada comenzará con un ambiente cálido y cielo mayormente nublado. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una desmejora hacia la tarde con probabilidad de tormentas aisladas, estimadas entre un 10 y 40 por ciento. La temperatura mínima se ubicará en los 23 grados, mientras que la máxima alcanzará los 30 grados antes del descenso.

Clima jueves 15 de enero

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, el clima presentará condiciones inestables, especialmente en el sector norte y las zonas serranas. El Conurbano bonaerense experimentará vientos del sector norte rotando al sur, lo que generará un alivio térmico gradual hacia el final del día. En la Costa Atlántica, las temperaturas serán más frescas, oscilando entre los 14 y 26 grados, bajo un cielo que tenderá a cubrirse totalmente.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el centro del país, provincias como San Luis y Córdoba se encuentran bajo vigilancia por posibles tormentas aisladas y ráfagas de viento del sureste. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas en varias jurisdicciones debido a la intensidad de los vientos, que podrían superar los 60 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas en estas regiones promediarán los 27 grados, marcando una baja sensible respecto a los días previos de calor.

Por otro lado, el norte argentino, incluyendo Misiones y Formosa, continuará bajo la influencia de una masa de aire cálido con un índice UV calificado como extremo. Ciudades como Posadas esperan máximas de 34 grados con riesgo de incendios elevado. En el extremo sur, la Patagonia presentará vientos intensos y condiciones mayormente estables, con mínimas que en zonas cordilleranas podrían situarse por debajo de los 10 grados durante la madrugada.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El viernes 16 de enero se consolidará el ingreso de aire más fresco en la Ciudad de Buenos Aires, con una mínima de 18 grados y una máxima de 28. El cielo se mantendrá ligeramente nublado y no se prevén lluvias para el cierre de la semana laboral. Esta tendencia se extenderá al sábado 17, cuando el termómetro volverá a subir levemente hasta alcanzar los 32 grados en el Área Metropolitana.

Hacia el domingo 18 de enero, las previsiones indican un aumento de la nubosidad en la franja central del país. Para la Capital Federal y el Conurbano bonaerense, se estima una mínima de 21 grados y una máxima de 28, con bajas probabilidades de precipitaciones dispersas. A nivel nacional, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que la inestabilidad podría persistir en el extremo norte, manteniendo tormentas aisladas hasta el inicio de la semana siguiente.