Vuelven las lluvias a Buenos Aires: a qué hora lloverá este viernes y cuándo mejora el tiempo

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimenta una breve pausa en medio de un período invernal marcado por la extrema humedad. Luego de cinco días consecutivos caracterizados por persistentes lloviznas y cielos completamente plomizos, la jornada de este jueves ofreció un esperado respiro con momentos de sol y marcas térmicas que alcanzaron los 15 °C, brindando un marco ideal para las salidas recreativas en el marco de las vacaciones de invierno.

Sin embargo, los especialistas advierten que este alivio en el tiempo será de corta duración, ya que el inminente ingreso de un débil frente frío volverá a alterar las condiciones meteorológicas en las próximas horas sobre toda la región central.

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La ventana de precipitaciones y la inestabilidad prevista para el viernes

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, el viernes marcará el retorno de las precipitaciones intermitentes y las lloviznas débiles sobre la Capital Federal y los municipios del conurbano bonaerense.

El período de mayor probabilidad de inestabilidad se concentrará principalmente entre la mañana y las primeras horas de la tarde, ubicándose la ventana crítica entre las 8 y las 14. Durante ese lapso, los modelos señalan que se alternarán momentos con precipitaciones débiles con lapsos sin agua, por lo que se recomienda salir con paraguas, pero sin esperar tormentas severas ni registros acumulados de gran magnitud.

El viernes marcará el retorno de las precipitaciones intermitentes y las lloviznas débiles sobre la Capital Federal

A pesar de la presencia de lloviznas, no se anticipa un escenario de lluvias continuas que pueda generar anegamientos en las arterias principales de la ciudad. Durante el resto de la jornada prevalecerá un ambiente marcadamente fresco y con abundante cobertura nubosa, registrando temperaturas que oscilarán entre una mínima de 8 °C a 11 °C y una máxima que rondará los 15 °C o 16 °C con vientos moderados del sector norte.

Hacia la noche, el sistema de inestabilidad comenzará a desplazarse de manera progresiva hacia el norte, permitiendo un paulatino cese de las precipitaciones y marcando el cierre definitivo del período de mal tiempo en la región central.

Fin de semana sin lluvias generales y un marcado repunte térmico

Para la tranquilidad de las familias que planifican actividades al aire libre durante el tramo final del receso escolar de invierno, las proyecciones confirman que tanto el sábado como el domingo se presentarán sin lluvias generales sobre el AMBA.

No obstante, el principal factor meteorológico a considerar durante las primeras horas de cada jornada será la elevada humedad residual y los vientos calmos, condiciones que favorecerán la formación de densos bancos de niebla y neblinas matinales que podrían reducir drásticamente la visibilidad en calles, autopistas y rutas de acceso a la Capital. Por este motivo, se solicita extrema precaución a los automovilistas que viajen durante las madrugadas.

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En lo que respecta a la evolución de las temperaturas, la rotación persistente del viento hacia el sector norte impulsará un paulatino y sostenido ascenso térmico a lo largo de todo el fin de semana.

Las tardes del sábado y el domingo se consolidarán como momentos mucho más confortables para paseos, registrándose máximas que oscilarán entre los 15 °C y 17 °C con mayor presencia de sol a medida que las nubes se disipen. Esta tendencia a un clima más templado continuará consolidándose durante el arranque de la próxima semana, anticipando tardes agradables con valores cerca de los 19 °C o 20 °C.

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