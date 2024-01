De jugador del pueblo a socio del poder

¿Cómo fue que Tevez pasó de “jugador del pueblo” a socio y amigote del poder? No es muy difícil reconstruir qué pasó. No obstante, quisiera decir una cosa: realmente valoro el hecho de que tome posiciones políticas públicas. La más reciente es su apoyo al gobierno de Milei, imagino que como consecuencia de su cercanía amistosa y societal con Macri. Creo que las consecuencias económico-sociales (y no solo económicas sociales) del gobierno de Milei (junto al PRO, muchos radicales y otros sectores políticos, el gran capital financiero y empresarial y los medios dominantes) van a ser –y ya lo están siendo– devastadoras para la clase media y los sectores populares, a los que obviamente no pertenece Tevez. Pero eso es secundario, es solo mi opinión (y la de muchos millones de argentinos, cada vez más). Pero es muy valorable que alguien como Tevez, en lugar de hacerse el distraído como ocurre con buena parte del ambiente del fútbol, exprese sus opiniones, aun a riesgo de que eso genere enojo o distancia entre los hinchas, incluso los de Independiente.

La voz de Tevez, sus espaldas para decir lo que piensa, para comprometerse como ciudadano en una discusión pública (¡“La” discusión pública!, ¿o acaso hay muchas otras conversaciones púbicas que no sean sobre lo que está pasando en la economía y nuestra vida cotidiana?) contrasta con el silencio de buena parte de los jugadores de la Selección, por dar un ejemplo, con las mismas –o más– espaldas que Tevez, pendientes de que no se enojen con ellos en las redes, de no quedar pegado a nadie (¡qué idea trivial de la política la de que opinar significa quedar pegado a alguien!), de que no se le escape ningún sponsor molesto. Pero a veces no hace falta hablar para hacer política. El mudo Scaloni es la imagen publicitaria de un banco (cuyo dueño además es el presidente de River). Eso también es una definición política. Por eso prefiero a los Tevez, como antes a los Sabella (de ideas en las antípodas que las del Apache) y por supuesto a Maradona, cuyas ideas políticas públicas han sido cambiantes y por momentos erráticas, pero que siempre estuvo ahí, sin temor a supuestos enojos y distancias de sus fans, y sin olvidar nunca, nunca, nunca, sus orígenes sociales populares.

Entre tanto, arrancó la Copa de la Liga. Escuchaba el otro día un programa de radio en el que jugaban a elegir el candidato, la sorpresa y el equipo decepción. Eran cuatro o cinco periodistas en la mesa. Boca y River aparecían alternativamente como candidatos o equipo decepción. Tiendo a pensar lo mismo. Como sorpresa, yo le había puesto unas fichitas a Independiente cuando compraron a Ávalos. Pero después no trajeron a casi nadie más. No se qué pasó. Ahora entonces no estoy tan seguro, pero puede ser. No juega ninguna copa y Tevez ya demostró ser mejor técnico de lo que muchos pensaban. Rosario Central es el actual campeón, ¿es otra vez candidato? Como escribió el poeta Mallarme, “un golpe de dados no abolirá jamás el azar”, y tal vez la suerte esté otra vez de su lado. No obstante, la veo difícil. Queda Racing, que gastó mucho en este mercado de pases. Sorpresa no sería. ¿Campeón? Bueno, habrá que ver cómo rueda la pelotita en el verde césped.