El machismo que el fútbol esconde

Al final no se develó el misterio. Pero, ¿podría develarse en estos dos partidos? Me refiero a la pregunta que me inquietaba la semana pasada, la de saber si en los partidos de Argentina contra El Salvador y Costa Rica, sin Messi –lesionado–, podríamos tener alguna pista de cómo sería el futuro sin él. Scaloni probó varias cosas, más allá de Messi, como Benítez al arco contra Costa Rica. En ese partido, Di María jugó en el puesto de Messi, flotando libre en tres cuartos (¡y haciendo un gol de tiro libre!), con un medio campo sin De Paul, que no funcionó demasiado.

En el primer tiempo Enzo Fernández, Mac Allister y Lo Celso se mostraron lentos, no presionaban hacia adelante pero tampoco achicaban hacia atrás, lo que obligó a Mac Allister, que jugó de 5, a pegar demasiado. El gol de ellos encontró al medio campo desbalanceado, como en casi todo ese primer tiempo. También le faltó cambio de ritmo. Cuando entró De Paul la cosa se ordenó un poco mejor y el peso de la jerarquía individual hizo el resto. Julián Álvarez –que ya lleva 11 partidos en la Selección sin hacer goles– tampoco encontró su lugar, sumado a los 16 partidos que estuvo Lautaro Martínez sin marcar –hasta el del ese día– muestra que, incluso cuando juega Messi, hay algo ahí a resolver con los 9 y su participación en el juego colectivo. Veremos si el equipo recupera la frescura de Qatar, no es fácil, hubo allí momentos de fútbol casi perfecto.

Viajamos al sur ahora, a nuestro fútbol doméstico, llegó la primera semana embudo: equipos que se juegan el ingreso a los reducidos de la Copa de la Liga, mientras debutan en la Copa Libertadores. Boca en la copita Sudamericana, en Potosí, a tantos metros de altura que no me da el teclado para tipearlos, seguramente con suplentes después del partido clave de esta tarde contra San Lorenzo. En el campeonato local, Boca no tiene margen de error. La logística del viaje de River a Venezuela es más difícil que el partido en sí mismo. Sigo pensando a River como el gran candidato a ganar todo, y no logro entender por qué le cuesta tanto demostrarlo.

Pero hay algo más, el tema que más me interesa estas semanas: el juicio a Jorge Martínez, ex 4 de Boca y extécnico del equipo de fútbol femenino, por abuso sexual contra una empleada del club, juicio suspendido por una argucia legal que logró embarrar la cancha, ante un silencio ensordecedor del Consejo de Fútbol de Boca, que ya demostró en el caso Villa todas sus contradicciones.

Y también los procesos a los cuatro jugadores de Vélez acusados de violación en Tucumán, detenidos con prisión domiciliaria, tres de ellos obligados a quedarse en esa propia provincia. Los tiempos del cierre de esta columna suelen estar desacoplados de los tiempos de los procesos, por eso no ahondo más en el tema. Tema que, no nos sorprende, ocupa un lugar secundario en los medios deportivos mainstream. Pero no podemos dejar pasar por alto estos casos y otros similares. Es un tema que, obviamente, va más allá del fútbol. Pero el fútbol se debe una reflexión urgente sobre el machismo y su violencia latente o explícita.