El plan de 2300 millones de dólares de la ONU para financiar la paz y la seguridad en Ucrania

Los testimonios del personal de las diferentes agencias humanitarias de la ONU que trabajan dentro de Ucrania para socorrer a las víctimas de la agresión militar rusa, aportan las pruebas de crímenes de lesa humanidad. Se cuentan 50.000 civiles entre muertos y heridos ucranianos. Todas estas agencias están domiciliadas en Ginebra.

En medio de los continuos e intensificados ataques rusos en toda Ucrania, la ONU formuló un pedido a los 193 Estados que la componen para reunir 2300 millones de dólares en 2026, con el fin de apoyar la subsistencia de mas de 4 millones de ucranianos vulnerables, que incluye ayuda básica, alimentos, atención sanitaria, refugio, protección, asistencia en efectivo y la evacuación de personas en peligro inminente, tareas ya iniciadas por cientos de socios de la ONU.

Desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de su país vecino en febrero de 2022, la ONU y sus socios han apoyado a las personas necesitadas como complemento de la asistencia de su gobierno, desde residentes urbanos que siguen enfrentándose a repetidos ataques con drones y misiles, hasta comunidades cercanas a la línea del frente y otras evacuadas lejos del peligro

Me refiero a la población desplazada internamente que ha estado en centros colectivos durante 2 o 3 años, como personas mayores o con movilidad reducida, indicó el portavoz de la ONU. Agregó que según informes de los medios de comunicación y datos oficiales de las autoridades, durante la última semana las fuerzas rusas dispararon cerca de 1100 drones de ataque contra el país, sumadas a 800 bombas aéreas guiadas, y al menos 50 misiles de diverso tipo.

El ataque de Rusia contra Ucrania en las últimas horas incluye mas de 890 bombas aéreas guiadas y al menos 50 misiles de diversos tipos, incluidos misiles balísticos y con velocidad de cruceros, así como un misil balístico de alcance intermedio Oreshnik, que tuvo como objetivo Leópolis, en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia … Cientos de asociados a la ONU han llevado cabo un trabajo heroico cerca de la línea del frente, realizado una labor vital.

La ayuda se dirige principalmente dentro de un radio de 50 kilómetros de la linea el frente, asistiendo a agricultores que intentan sobrevivir en una zona de guerra, así como a pacientes con cáncer cuyo acceso a medicamentos se ha visto interrumpido por ataques que afectan al sistema sanitario. Las temperaturas son de 15 grados bajo cero, llegando a la capital, Kiev, siendo el 2025 del año más mortífero para los civiles, con 2.500 abatidos, y 12.000 heridos.

A su vez, las infraestructuras energéticas de Ucrania, fueron atacadas este martes por 25 misiles y 300 drones rusos. Afectaron el 70% de la electricidad en Kiev, dañando varias sub-estaciones del país. Al menos 4 personas habrían muerto en la capital y 25 resultaron heridas. Las agencias de la ONU están interviniendo para restablecer los servicios energéticos en Ucrania y mantener las familias abrigadas ante las gélidas temperaturas invernales.

En ese contexto, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, condenó enérgicamente los continuos ataques selectivos rusos con misiles y drones contra la infraestructura civil crítica de Ucrania porque violan el derecho internacional humanitario. Independientemente donde ocurran, son inaceptables e injustificables y deben cesar de inmediato.

Entre las víctimas se encontraba un medico que estaba trabajando como parte de un equipo de servicios de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cuatro trabajadores sanitarios resultaron heridos y 3 ambulancias sufrieron daños…. Los trabajadores humanitarios distribuyeron comida caliente a los residentes afectados y a los equipos de primera respuesta, ademas de proporcionar materiales de construcción, para cubrir los apartamentos dañados.

Al tiempo, el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) informó que 3 niños resultaron heridos en el ataque, que dejó millones de personas sin calefacción, agua ni electricidad. Añadió que está reforzando aún más los sistemas energéticos para facilitar las reparaciones y trabaja sin descanso con las autoridades locales para ayudar a mantener en funcionamiento los servicios esenciales para niños y familias. Para el presente año, UNICEF lanzó un llamamiento de 350 millones de dólares para proporcionar asistencia humanitaria en Ucrania, con del objetivo de apoyar a 4,3 millones de personas, incluidos 725.000 niños.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), constató embestidas aéreas masivas en Kharkiv, en el noreste, Dnipro, en el este, y la región de Kherson, en el sureste, poniendo de manifiesto la tendencia de intensificación de los ataques rusos contra Ucrania que hemos presenciado en el terreno durante varios meses y que continúa en 2026. La guerra en curso, junto con asaltos severos, las condiciones climáticas invernales y los ataques a la infraestructura energética, están agravando la situación humanitaria en Ucrania.

El ACNUR y sus socios locales han estado respondiendo con ayuda de emergencia que incluye el suministro de materiales para refugios de emergencia a las familias, apoyo psicosocial, asesoramiento y asistencia legal para las personas que han perdido documentos o necesitan apoyo para acceder a compensaciones.

La OMS ha documentado 9 ataques contra instalaciones sanitarias, con un saldo de 2 muertos y 11 heridos en lo que va del año. UNICEF asume estar presente en el país desde antes del inicio del conflicto y brinda ayuda a las familias de diversas maneras, entre ellas, garantizando el funcionamiento de la infraestructura de calefacción, proporcionando combustible sólido, ropa de abrigo y mantas para los niños, rehabilitando refugios escolares y facilitando el acceso al agua potable en zonas donde las redes de suministro han sido dañadas o destruidas.

El sector agrícola de Ucrania sigue sometido a una intensa presión. La guerra perturba la producción de alimentos, poniendo en peligro a la población civil, advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), revelando un plan trienal para ayudar a los agricultores a sobrevivir y proteger sus medios de vida. El plan vincula la asistencia de emergencia inmediata con la recuperación temprana y del fomento de la resiliencia.

Urge a la FAO la producción de alimentos destinados a familias rurales vulnerables y pequeños agricultores, la rehabilitación de las tierras agrícolas, el impulso de la producción básica y el apoyo a una agricultura más orientada al mercado y resistente al clima. Las comunidades rurales de Ucrania no pueden permitirse una pausa entre la respuesta de emergencia y la recuperación, afirmó Shakhnoza Muminova, responsable de la FAO en Ucrania.

La recuperación temprana se refiere al restablecimiento de los medios de vida y los servicios básicos mientras continúan las necesidades de emergencia, ayudando a las comunidades a superar la supervivencia y reducir la dependencia a largo plazo de la ayuda. El plan está diseñado para salvar esa brecha: proteger los medios de vida ahora, restablecer el acceso seguro a la tierra y apoyar a los agricultores y las familias rurales para que reconstruyan la producción.

A ta efecto, la FAO afirmó que prestará especial atención a las regiones de primera línea, las mujeres y los jóvenes, los desplazados internos y lo repatriados, así como a las tierras afectadas por restos explosivos, como las minas terrestres. Dispone de 25,9 millones de dólares, cuya mayor parte se destinará a la financiación de la emergencia y a la recuperación temprana, solventando un apoyo continuo y predecible para evitar perdidas graves y mantener los esfuerzos de recuperación a largo plazo.

Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) esta semana murió un anciano civil y otros 2 resultaron heridos en la región de Jersón, mientras esperaban la distribución de alimentos. Los trabajadores humanitarios prestaron los primeros auxilios y los heridos están recibiendo atención hospitalaria. A Matthias Schmale, coordinador humanitario para Ucrania, le indignó que hayan matado a una persona y herido a otras 2 de edad avanzada, una vez mas con drones, quienes se encontraban en un punto de distribución de alimentos. (17).

