El show no puede seguir

Las últimas semanas fueron una brutal muestra de cómo el Poder Ejecutivo ha desnudado su esencia. Un presidente que declama institucionalidad pero que sigue pensando que las instituciones están para ser destruidas. Que solo vale su verdad. El personaje Milei logró el gobierno sobre la base de mostrar que, en contrario a la casta, él era honesto, cumpliría su palabra y siempre diría la verdad.

Quizá su momento más sublime haya sido cuando, el día de la asunción, dijo “no hay plata” e invitó a los argentinos al sacrificio del ajuste económico. Pero desde el caso $Libra en adelante su palabra ha ido perdiendo credibilidad, y eso es lo peor que le puede pasar a un presidente.

El escándalo Espert quizá sea su peor momento. El Presidente defendió a quien a sabiendas mintió varias veces. Dicen por allí que desde hacía una semana a Milei le habían acercado el contrato del millón de dólares, pero que habría decidido obviarlo y defender al excandidato a muerte.

Lo hizo como el peor de la casta a la que él ataca. Pudo más su capricho personal y empecinamiento que el aceptar lo que parte de sus ministros y asesores le decían. La salida era fácil si decía que Espert lo había engañado. Creyó que su credibilidad estaba intacta y que su verdad de las redes estaba por encima de lo que sucede en la tierra. Pero esa etapa terminó ya no crece más en popularidad con decir: “Los otros me atacan; yo soy el bueno”. Eso solo le funciona para el núcleo duro.

Ahora viene el momento serio. El de demostrar que puede hacer crecer al país sin tener que estar pidiendo ayuda cada pocos meses. Kristalina declaró en forma optimista que cree que este podría ser el último acuerdo con el FMI. Un éxito que se conseguiría si la sociedad aceptara ajuste económico y caída de los salarios.

Sus palabras llegan tarde. Eso funcionó al comienzo del Gobierno, pero ahora estamos en una etapa posterior, con gran parte de la sociedad expresando que se está cansando del ajuste. Encuentro la mejor definición sobre Milei en las palabras de Giuliano Da Empoli cuando nos dice que, como parte de los “depredadores”, el Presidente piensa como Elon Musk, ya que comparten una visión del mundo en donde este carece de fronteras.

Milei sería algo así como un gran hombre de internet. Para Musk el mundo carece de fronteras ya que la tecnología pasa por encima de ellas, para él seríamos ciudadanos del universo en donde la idea de nación carece de sentido. Y es justamente allí donde Milei se diferencia del resto de los gobernantes depredadores: Trump o Bolsonaro quieren el poder a toda costa, no les importan las instituciones pero defienden el interés nacional.

Cuando Milei habla de “hacer grande la Argentina otra vez”, imitando el eslogan del presidente norteamericano, lo está utilizando de modo marketinero. Su accionar contradice cotidianamente la posibilidad de que Argentina sea un país desarrollado. En sus pedidos de voto viene diciendo que estamos en mitad del río, que lo ayudemos a pasarlo porque ahora viene lo mejor, las reformas que permitirán el despegue del país, ¿Y en qué se basa ese despegue? En mayor apertura de la economía. Todo lo contrario de lo que piensa el resto de los depredadores que son proteccionistas.

Caputo ya había fracasado con Macri, comiéndose los dólares del FMI. Ahora volvió a comerse todos los que encontró. Ahora vino directamente el Tesoro americano a sostenerlo. Difícil consolidar así la idea de nación autónoma.

Terminada la elección, Milei deberá decidir si leerá como un triunfo arrasador el que logre tener más diputados y senadores propios o tendrá el equilibrio necesario para entender que el ciclo del cantante de rock terminó y que ahora o se convierte en estadista o estaremos de zozobra en zozobra de aquí hacia el final de su mandato.

*Analista y consultor político.