Fútbol en modo ‘Indiana Jones’

Churu chururú, uh, uh, uh, churu chururú…. No, no hay caso. Es muy difícil transcribir el tarareo de una melodía. Mucho más si es de una publicidad muy antigua, un viejazo: la del Rubio de Camel, que se fumaba un pucho después de una serie de aventuras en la selva. Busquemos otra cosa más moderna, o no tan moderna, sino más conocida: Indiana Jones. Sí, ése. Porque esta primera fecha de las copas internacionales (Libertadores para River, Sudamericana para Boca) se pareció a las excursiones del viejo Indiana Jones por tierras de difícil acceso, como una remake en clave turismo aventura del fútbol hiperprofesional.

Supongo que ya todos deben estar al tanto del asunto, pero hagamos una pequeña síntesis, tal vez para los hinchas de otros equipos que no prestaron atención al tema. River jugó con Deportivo Táchira, de Venezuela, en la ciudad de San Cristóbal, cercana a la frontera con Colombia. Fueron en avión privado, en chárter, hasta la ciudad colombiana de Cúcuta. Y de ahí, en micro por un camino de cornisa hasta San Cristóbal. Recordemos que en otro viaje en micro por Venezuela, pero en otra zona del país, en 2016 el plantel de Huracán tuvo un grave accidente por el que Toranzo sufrió la amputación parcial de cuatro dedos del pie izquierdo, Diego Mendoza también pasó por el quirófano, donde se le realizó una limpieza profunda de su tobillo derecho; y el profesor Santella fue operado por una fractura en la pelvis que le provocó una hemorragia.

Boca jugó contra Potosí de Bolivia a casi 4 mil metros de altura. Con el aeropuerto clausurado, viajó a Sucre y de allí se trasladó en doce combis (con tres jugadores en cada una) durante 158 kilómetros por un camino también de cornisa, de tres horas de duración, provistos de tubos de oxígeno y toda clase de medidas de seguridad y médicas. Ni bien terminó el partido partieron de regreso en las mismas condiciones. Fueron en combi porque viajar en micro era demasiado riesgoso, podría desbarrancarse o volcar con mayor facilidad que una combi con mejor agarre.

Dejando de lado la tragedia de Huracán, que fue producto de otras razones (falta de frenos en el micro, algo que podría haber pasado en Venezuela o aquí) permítanme decirles que me encantan este tipo de situaciones coperas. En un fútbol en el que lo único que hay es guita, guita, y guita, vueltos chárter y jugadores que te miran por sobre el hombro como si fueran reyes o algo así, periodistas-lobistas y dirigentes con inmensos problemas para justificar un balance, esta especie de dimensión Indiana Jones del fútbol sudamericano me amiga con él. Prefiero un viaje paupérrimo hasta Potosí que un placido vuelo entre Madrid y Manchester, para ver también cómo se mueve la guita en la Champions League.

Entre tanto, River ganó allá sin jugar a nada, Boca con suplentes se trajo un empate (Benedetto… otra vez) y hoy, con los titulares, se juega mucho contra Newell’s, donde, imagino, habrá ido en micro. ¿O habrá viajado en avión a Rosario? Saber eso ya me excede.