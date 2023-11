La Selección de los mudos

Fue un solo like, uno solo pero significativo. El de Lisandro Martínez, defensor suplente de la Selección, a una carta de exjugadores de fútbol (como Ubaldo Fillol, Jorge Olguín, Héctor Enrique) en apoyo a Sergio Massa. Mañana, como sabemos, se juegan las elecciones más dramáticas en décadas. El resto de la Selección se mantuvo en silencio. En una época les ponían apodos a los equipos. Por ejemplo, a San Lorenzo una vez le pusieron “Los matadores” y otra vez “Los carasucias”. A esta Selección la podemos llamar “Los mudos”.

A Scaloni le molestó que en la conferencia de prensa previa al partido le preguntaran sobre la propuesta de Milei y Macri de privatizar los clubes de fútbol. Scaloni, además del técnico de la Selección, es la imagen publicitaria del Banco Macro, cuyo dueño es el presidente de River, y familiar directo de productores de tierras en el complejo agroindustrial de Santa Fe. Pues no querer contestar es también una respuesta. No responder conlleva una dimensión política equivalente a responder, no es “más despolitizado”. Tampoco se pronunciaron la mayoría de los jugadores de fútbol de los equipos del campeonato local. ¿Deberían haberlo hecho? Nadie está obligado a hacerlo y nadie puede pedirles que lo hagan, que se pronuncien sobre las elecciones. Yo tampoco lo estoy pidiendo ahora. Solo señalo lo que ocurre (o lo que no ocurre). Como diría Miguel Russo, “son decisiones”. Como fue una decisión no haber ido a la Casa Rosada en los festejos del Mundial. O como es una decisión del crack de Miami aceptar notas en programas lamentables como el de Migue Granados. Messi está cerca de retirarse sin haber dado nunca una verdadera nota sobre fútbol. A mí me gustaría escucharlo hablar de fútbol, de fútbol de verdad. De cuestiones tácticas, de partidos concretos, de asuntos futboleros. Todavía eso nunca ocurrió. Ojalá pase pronto. Volviendo al tema anterior, alguien, tal vez en chiste, dijo que la Selección es como nuestra monarquía: no se entromete en los asuntos terrenales y está por encima de todo. Tal vez sea cierto.

Entre tanto, el jueves hubo un partido en el que Uruguay ganó jugando mucho mejor que Argentina. Si Argentina no tuviera el currículum que tiene, diríamos que fue una derrota preocupante. Pero fue, por lo menos hasta ahora, solo un partido malo, el primero en años. Habrá que ver cómo sigue. El Uruguay de Bielsa fue notoriamente superior tácticamente: le puso tipos encima a Enzo y Mac Allister, y el medio campo nunca agarró la pelota. Ganaron todas las divididas y Argentina estuvo muy impreciso, lleno de errores no forzados, como en el primer gol. Hasta Dibu transmitió inseguridad. Y el tema de que los dos 9 no metan goles ya deja de ser una curiosidad estadística como para empezar a tomarlo en serio.

Ahora hay que ir a jugar al Maracaná contra Brasil, que viene de perder contra Colombia, su segunda derrota consecutiva en unas eliminatorias (debería consultar a algún experto en estadísticas para ver cuánto hacía que algo así no pasaba). Las declaraciones de Scaloni sobre fútbol, después del partido, fueron impecables: Uruguay jugó mejor y mereció ganar, dijo, con entera razón.