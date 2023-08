Lactancia materna: derecho de mujeres y niñez

Recientemente se celebró la semana de la lactancia materna, que implica derechos de madres y lactantes, y también grandes desafíos. El primero es el derecho de las madres a amamantar a sus hijos. Algo que frecuentemente experimentan las mujeres que paren, pero que algunas pueden no quererlo. Es su derecho; sin embargo, esto se puede contraponer al derecho del lactante a recibir el alimento materno. La lactancia implica la proximidad del bebé con la madre y con el cuerpo de la madre, algo importante, pero que se puede suplir si el biberón se le da al bebé en contacto con el cuerpo, y especialmente el seno materno o del padre. Esto es algo que reivindican algunos padres y que es muy atendible y que se debe promover. Pero también a veces el derecho de la madre a lactar se ve obstaculizado por un problema de salud. Esto exige que no se revictimice a esa madre, sino que por el contrario lo viva como natural y pueda alimentar a su bebé con leche maternizada, pero con todo el componente de afecto que rodea a la alimentación del bebé. Hay que ser muy cuidadosas cuando estamos frente a una madre que no da la teta, ya sea por indicación médica o por decisión personal, es su derecho y no debe estigmatizarse a ninguna por esto. Tampoco corresponde preguntar los motivos ya que es una forma de estigmatización.

Un capítulo aparte es el de las mujeres que vuelven al trabajo o a alguna actividad y no pueden estar en algunos momentos amamantando. En estos casos es un deber de la sociedad, ya sea a través de empleadores u otros, como instituciones educativas o de otro tipo, proveer de ámbitos en los que las mujeres puedan extraerse la leche en condiciones de higiene y confort para poder guardarla y dársela al bebé en su ausencia. Estos son los lactarios: espacios especialmente preparados para que cubran las condiciones de higiene y confort, así como de conservación necesarias. Son muy importantes para evitar que las mujeres lo hagan en baños, lugares muy poco higiénicos y menos aún confortables, y que carecen de lugar para conservarla. En el país no es tan frecuente contar con lactarios, una costumbre que se debe implementar. En julio, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, me sorprendió ver un lactario en la entrada de la galería del salón de la Asamblea General, que es el ámbito de reuniones más importante. Los lactarios son una forma de garantizar el derecho de las mujeres a lactar y de los bebés a recibir la leche materna. Es importante que pediatras y obstetras, quienes están en contacto con las parturientas y los bebés, incorporen la pregunta si tienen posibilidades de disponer de lactarios en los ámbitos como las instituciones educativas, donde las madres asisten ya sea para estudiar o trabajar durante el período recomendado de lactancia, o sea los seis primeros meses, y luego de ese período ya que muchas mujeres continúan amamantando pasados los seis primeros meses. Aquí cabe una aclaración, acerca del derecho de los bebés a ampliar su alimentación a otros alimentos después de los seis meses, importante para su desarrollo y crecimiento. Luego de los seis primeros meses la leche materna o maternizada como único alimento ya no es lo recomendable para un crecimiento adecuado.

Respecto al derecho a la alimentación adecuada de las madres que amamantan, no siempre pueden satisfacerlo por problemas económicos o de otro tipo. Esto debe ser un motivo de apoyo a las que no pueden, que el Estado debe cubrir. En otros casos, se debe revisar y tratar que lo puedan superar; es responsabilidad de los médicos atender a esos aspectos que pueden ser considerados “no médicos”, pero que contribuyen a mantener la salud de la madre y del bebé. Es la responsabilidad de los médicos asistentes y del Estado facilitar la provisión en los casos en que se deba a esa carencia de acceso u otros apoyos para garantizar el derecho de ambos.