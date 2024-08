Lijo en la Corte: Llaryora sin objeciones, Juez en contra y Vigo no apoya por cuestiones de género

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, sostuvo que no tiene “ninguna objeción” a la postulación del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, aunque aclaró que “será un tema que el Senado tiene que analizar”. “Yo no tengo ninguna postura. Creo que es una decisión del Presidente y que el Senado tiene que debatir”, sostuvo el mandatario.

“El Presidente tiene todo el derecho a enviar los pliegos si ha creído en la idoneidad de cada uno. Así que es el Senado el que ahora tiene que debatir”, agregó en declaraciones a La Voz. “Yo no tengo ninguna objeción a ninguno de los dos pliegos” enfatizó al aludir a la candidatura del académico Manuel García Mansilla.

Juez, en contra

En tanto, el presidente del bloque del PRO en el Senado, Luis Juez, sostuvo en Modo Fontevecchia (Radio Perfil) que “le dije a Milei que no cuente conmigo con el tema Lijo, porque no voy a acompañar ese pliego de ninguna manera. Me preguntó por qué y le dije que porque conozco el derecho, hace 38 años que estoy en esto sé lo que es. Y Lijo no es lo que necesitamos”.

En tanto, su compañera de bancada, Carmen Álvarez Rivero también se mostró en contra de la posible designación de Lijo pero al igual que Alejandra Vigo hicieron saber que el rechazo se origina en la cuestión de género que supone una Corte compuesta por cinco hombres (hay que recordar que a fin de año está previsto que se retire Horacio Maqueda).

“Quien debe ocupar ocupe la vacante de Elena Highton de Nolasco es una mujer, hace falta perspectiva de género en la Corte, además del historial polémico de Lijo como Juez, sostuvo Álvarez Rivero. Vigo, por su parte hizo hincapié en la cuestión de género para explicar su rechazo a la hora de votar el pliego del juez propuesto por Milei.