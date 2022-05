Como ocurre con los partidos políticos, la autocrítica en los nuevos feminismos (imbricados –a veces a su pesar– con la cultura woke) se pasa frecuentemente por alto. Hay un presupuesto estatal que viene esfumándose en hashtags, charlas, paneles y críticas reservadas a un enemigo situado del otro lado de la barrera imaginaria que separa buenos de malos.

La agenda casi no presenta estrategias efectivas de cara a la pobreza creciente y tiende a favorecer los gestos paternalistas e inscriptos en el orden de lo simbólico. Acaso por estar muy representada por una clase media nostálgica que pasó la infancia, adolescencia o juventud en los 90, la opinología identitaria suele apostar al revisionismo sobre las aristas más superfluas de esos años, y, si toca hablar del presente, se inclina por el análisis en torno a la conducta de millonarios de Hollywood y afines. Aunque finge hacerlo, no enfrenta realmente al poder mientras opta rescatar un programa de tele con la participación de Silvia Suller y sus presuntas dotes feministas o gastar tiempo en analizar la cachetada de Will Smith o el juicio de Johnny Depp.

“¿Qué hacemos?”, se preguntan los nuevos feminismos locales, con la tele chatarra, las series y películas que atrasan o la intimidad de los mediáticos del mundo, como si responsabilidad moral de “hacer algo” con una cultura de masas que los excede, o con lo que ya pasó, o con lo que pasa en estratos que un sudamericano promedio no conoce ni por asomo, fuera más apremiante que lo que hay por hacer, que es cada día más.