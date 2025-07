Todo fue casta, nada más

Si se tuviera que hacer una síntesis de lo que significó el cierre de listas para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires del próximo 7 de septiembre, se debería remarcar lo siguiente: la casta se impuso en todos los órdenes. Todo lo que hubo fueron disputas encarnizadas por los cargos. Fue sólo eso y nada más que eso. Quien sostenga otra cosa falta a la verdad en forma flagrante.

En La Libertad Avanza se vivió una especie de principio de revelación para los que pudieran haber tenido alguna duda sobre el poder real de Karina Milei. Lo terminaron de comprobar Santiago Caputo y sus secuaces. “La Jefa” barrió con todos ellos. Los limpió a todos los que creyeron sentirse sus pares, empezando por el asesor estrella que quedó estrellado.

En el transcurrir de este traumático proceso emergió con toda claridad y potencia un modo de hacer política brutal basado en la sumisión y no en la discusión. “La lealtad no es una opción sino una condición”, expresó la hermana del Presidente en la red X el jueves pasado, para agregar que “quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”. O sea que no hay lugar para quien osare criticar, disentir o tener puntos de vista distintos respecto de medidas relativas a la instrumentación del programa del Gobierno. Según esta postura, a quien así lo hiciere le corresponderá tal vez el descalificativo de traidor. Esta concepción de poder casi absoluto, suele traer problemas a la hora de enfrentar crisis o correcciones en el rumbo. Está claro que no habrá discusiones de liderazgo, pero será muy difícil aprender a confiar y discernir entre aquellos que quieren dar una mano real y sincera. La historia reciente lo ha demostrado. Cuando el círculo más cercano al expresidente Mauricio Macri quedó cegado por los deseos de su entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, resultó a todos sus colaboradores mucho más difícil llegar a su líder para recalcular la dirección del gobierno de Cambiemos. El final es un capítulo conocido por todos.

Lealtad a una persona no equivale a decir amén a todo lo que ella piensa, expresa, hace u ordena. Uno de los sinónimos de lealtad es franqueza. Por lo tanto, lealtad a una persona es también señalarle sus errores o plantearle discrepancias. La lealtad con una causa no excluye el análisis crítico de las formas y la metodología que se aplican para su implementación. Hay que tener siempre presente que el líder no es infalible. La infalibilidad es una característica del síndrome de Hubris, de lo que tuvimos suficiente muestra de ello durante los desgraciados años en que gobernó el kirchnerismo. Cristina Fernández de Kirchner no toleraba las críticas ni de los propios ni de los ajenos. Sus largas peroratas de maestra ciruela resonaban en cadena nacional.

Javier Milei repite ese patrón de comportamiento que es muy propio de la casta política tanto en la Argentina como así también en el mundo entero.

En el bochornoso cierre de listas de candidatos todo fue casta. O sea, todo por lo que se peleó con fiereza dentro de La Libertad Avanza y en el peronismo fueron cargos. Nadie –absolutamente nadie– discutió ni una sola idea o propuesta concreta. Hasta el momento la sociedad no ha tenido oportunidad de escuchar nada provechoso. Nada que sorprenda. Veremos qué ocurre con la bandera de largada de la campaña que, en los hechos ya ha comenzado.

Por supuesto que lo mismo ocurrió dentro del peronismo. Los “oportunos” cortes de energía eléctrica que ocurrieron en los lugares en donde se debían terminar de confeccionar las listas le agregaron obscuridad al escenario de grisura por el que se mueve habitualmente el peronismo en general y el kirchnerismo en particular. Pasar del balcón de la Casa Rosada al balcón de la calle San José no debe ser fácil de digerir para Cristina Fernández. En realidad se disputan el poder distintas vertientes con un fondo muy similar. Axel Kicillof en abierto enfrentamiento con La Cámpora, contó con el apoyo de varios intendentes que son acusados desde el kirchnerismo duro de figurar en las listas de modo testimonial, Sergio Massa, siempre silencioso y beneficiándose del río revuelto logró colocar a su esposa Malena Galmarini y a dos candidatos más del Frente Renovador en Fuerza Patria. La aparición de Somos Buenos Aires, una coalición que suma parte de la UCR bonaerense, Juan Schiaretti, Florencio Randazzo, la Coalición Cívica y el GEN de Margarita Stolbizer para competir tanto en las legislativas provinciales de septiembre como en las nacionales de octubre amenaza con llevarse algunos votos de los peronistas hartos de las disputas internas del kirchnerismo. “No puede ser que luego de 20 años crean que nos puede seguir llevando de las narices una figura perimida y condenada” –se le escuchó decir a un intendente del Conurbano.

Advierta el lector que este aquelarre se desató solo por el capítulo provincial que tiene fecha en septiembre. En octubre se contará una nueva-vieja historia con los mismos personajes de siempre moviendo los hilos del poder real.

Mientras tanto el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la intendenta camporista de Quilmes Mayra Mendoza, se mostraron juntos en una actividad proselitista para intentar hacerle creer a la gente que existe algún tipo de unidad en el arranque de la campaña. Relato y más señales de una clase política decadente.