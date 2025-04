9 de cada 10 mujeres aseguran que las tareas de cuidado doméstico son un obstáculo para el progreso laboral

“Estoy postergando ser madre porque sé que me retrasa al menos un año en mi carrera. En parte, depende el momento, podría hacer home office, pero no podría cumplir con todo y el tiempo de cuidado igualmente reduciría mi tiempo para poder trabajar si no tengo alguien que me ayude mientras no vaya a jardín de infantes. Y retomar después de unos años en pausa es difícil”.

Así opina M.L., de 32 años, becaria de una carrera científica, que participó de la encuesta nacional realizada por Última Milla y Opinaia, que indaga sobre el impacto de las tareas de cuidado doméstico en las carreras de mujeres líderes en tecnología y ciencia y cómo este asunto se percibe en la sociedad.

El trabajo revela que 7 de cada 10 mujeres profesionales en tecnología y ciencia perciben que los varones tienen mayores oportunidades de acceso a la carrera profesional (68%), mientras que el 63% de la población general considera que es igual tanto para varones como mujeres.

El relevamiento nacional de mil casos incluyó a público en general y a 416 mujeres con alto desarrollo profesional en el área tecnología y ciencia (86% con puestos de liderazgo). Buscó dimensionar los imaginarios sobre el acceso y progreso en el mercado laboral vinculado a la tecnología y la ciencia entre varones y mujeres e indagar si las responsabilidades domésticas y del cuidado son percibidas como barreras. También, para conocer cuáles son las acciones más efectivas para aumentar la participación en posiciones de liderazgo.

La economía del cuidado abarca todas las actividades, remuneradas o no, relacionadas con el cuidado de personas y el mantenimiento del hogar. En Argentina, este sector tiene un peso considerable en la economía. Según datos oficiales, las tareas domésticas y de cuidado representaron el 16,8% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2022. Las estadísticas de ONU Mujeres (2023) indican, además, que las mujeres dedican casi el doble de tiempo que los hombres al trabajo de cuidado no remunerado, una carga que se intensifica en los hogares de menores ingresos.

Puestos de liderazgo

Uno de los principales desafíos que enfrentan las áreas de tecnología y ciencia es la representación de mujeres en puestos de liderazgo. La encuesta preguntó acerca de las razones de este fenómeno. En ese sentido, ocho de cada 10 mujeres (81%) profesionales en estos ámbitos consideran que las mayores responsabilidades domésticas y de cuidado (81%) es una de las principales barreras que explican la baja presencia en puestos de liderazgo, seguido por la desigualdad en las oportunidades de ascenso (68%) y la falta de apoyo institucional y estatal (41%).

Nueve de cada diez mujeres profesionales del ámbito aseguran que las tareas de cuidado son un obstáculo para el progreso laboral, mientras que 4 de cada 10 del público general creen que no influye o es algo menor.

Melina Masnatta, cofundadora de Última Milla, explica que la encuesta se realizó a mujeres porque las compañías que cuentan con ellas en roles de liderazgo tienen mayor rentabilidad (15% más) debido a que ellas promueven la innovación y generan mayor retención del talento. “Pero frente a estos datos también nos encontramos con que el 61% de las mujeres profesionales consideran abandonar su puesto en el caso de no encontrar oportunidades de desarrollo personal alineadas con su etapa de la vida. Es fundamental acompañar ese camino crítico de la vida de esa mujer”, considera.

Un dato curioso es que, precisamente, la sociedad no percibe el fenómeno. En el estudio, 3 de cada 10 personas no vinculadas al área no creen que haya baja presencia de mujeres en puestos de liderazgo en estas áreas. El 27% afirmó que no existen barreras porque “hay muchas mujeres en puestos de liderazgo”. Además, sólo el 20% de la población general encuestada considera que las responsabilidades del cuidado influyen en la baja presencia de mujeres en puestos de liderazgo.

Impacto negativo

El estudio aborda el impacto de las responsabilidades del cuidado en el progreso laboral. Esto no implica sólo roles de maternidad sino también el cuidado a padres, madres o hermanos. “Esto también es un desafío a la hora de pensar cómo atraer ese talento, cómo desarrollar una carrera y qué es lo que no estamos viendo”, dice Masnatta.

Ocho de cada diez encuestadas mencionaron que el impacto de las tareas de cuidado en su carrera fue negativo y enumeraron algunos efectos: menor productividad (66%), postergación temporal de la carrera profesional (47%) y problemas de salud mental como carga emocional o estrés (46%). “Tuve dificultades económicas asociadas a las tareas de cuidado de las que me hice cargo, además de una mayor vulnerabilidad emocional y como no estaba en un entorno empático, derivó en trastornos de ansiedad y depresión, situaciones de violencia laboral”, comentó L.M., científica en el área de salud, de 38 años.

J.P. emprendedora en el área tecnológica, de 38 años, dice que no bajó su productividad por asumir tareas de cuidado, pero le afectó emocionalmente y físicamente para poder alcanzar los mismos resultados que antes. En tanto, M.C., de 38 años, con carrera tecnológica, contó: “Elegí no tener pareja ni hijos para priorizar mi carrera”.

Con respecto a las acciones que se podrían implementar para aumentar la participación de mujeres líderes en tecnología y ciencia, las encuestadas plantearon la existencia e implementación de protocolos y licencias para acompañar las responsabilidades de cuidado (72%), seguido de espacios de visibilidad y posicionamiento (44%) y licencias parentales equitativas (40%).