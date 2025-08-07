A 5 años del gatillo fácil que mató a Blas Correas: “Es la realidad que padecen muchos pibes en Córdoba”

En el quinto aniversario del crimen cometido por agentes de la Policía, Soledad Laciar pidió públicamente al ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros que renueve el compromiso de prevenir nuevas tragedias, durante la presentación de una obra teatral en homenaje a su hijo en el Concejo Deliberante de Córdoba.

"Quiero que en este momento renovemos esa promesa que nos hicimos el día que asumiste, que harás todo lo posible para que no haya más obras de este tipo, que es la realidad que padecen muchos pibes en Córdoba", expresó Laciar ante el público presente, dirigiéndose directamente al funcionario.

La madre de Blas aprovechó la ocasión para manifestar su confianza en Quinteros: "Confío en vos. Por eso te pedí que no te fueras del hall, porque para mí es un orgullo que vos estés acá. Hay que tener huevos para estar acá y mirar esta obra con la cabeza en alto".

El acto se realizó este miércoles en el hall central del nuevo edificio del Concejo Deliberante, con la presencia de autoridades municipales, concejales de diferentes partidos políticos, familiares de Blas Correas y víctimas del caso.

"Confío en vos y vuelvo a que hagamos esta promesa", concluyó Laciar en su discurso al ministro, cerrando con un agradecimiento a quienes acompañaron a la familia de Blas: "Creo que la lucha vale la pena y hay que seguir luchando hasta el día que me muera".

Un sistema que no cambió

En una entrevista con PERFIL CÓRDOBA, Laciar había expresado su preocupación por la falta de transformaciones en el sistema policial. La madre denunció que las fuerzas de seguridad siguen "mal empoderadas" y advirtió que "en cualquier momento puede haber otro Blas".

Blas Correas tenía 17 años cuando fue asesinado la madrugada del 6 de agosto de 2020 durante un control policial en plena pandemia. El adolescente recibió un disparo por la espalda mientras viajaba con cuatro amigos en un Fiat Argo que no se detuvo en un control montado en la avenida Vélez Sársfield.

En abril de 2023, la Cámara 8ª del Crimen condenó a prisión perpetua a los cabos primeros Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón, quienes dispararon contra el vehículo. Otros diez agentes recibieron penas menores por participar en la persecución y el posterior encubrimiento, que incluyó plantar un arma falsa en la escena.

Caso Blas Correas: para el TSJ hubo violencia institucional por el abuso “intolerable” del propio Estado

El Tribunal Superior de Justicia confirmó esta semana todas las condenas, ratificando el fallo histórico que reconoció la violencia institucional en el caso.

Actualmente, la investigación avanza contra el exministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, y otros funcionarios de alto rango, acusados de implantar pruebas falsas. Paralelamente, el proyecto de Ley Blas, que busca reformar las fuerzas de seguridad, espera tratamiento en el Congreso Nacional.