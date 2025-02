A los gritos, De Loredo le pidió apoyo al campo para la batalla contra el “impuestazo” de Llaryora

De la asamblea en la tarde del lunes convocada por la Sociedad Rural de Río Cuarto, donde quedó expuesta la queja generalizada de los productores ante el fuerte aumento del Inmobiliario Rural 2025, participó el diputado nacional Rodrigo de Loredo, quien estuvo acompañado por legisladores de la UCR. Según el círculo más próximo al referente radical, el Inmobiliario Rural llegó con aumentos que "en muchos casos superan el 43% del tope oficial del 172,5% y llegan a triplicar lo que se pagaba el año anterior".

En medio de un marcado malestar de las bases del campo con la administración provincial, pero que también pega de lleno contra la Mesa de Enlace, De Loredo reafirmó la avanzada opositora en dos frentes con el propósito de que el gobierno dé marcha atrás con el "impuestazo más alto de la historia".

A los gritos, el boina blanca anunció la estrategia de acción que se desplegará en el plano de la justicia y en la Unicameral. Con su ánimo exaltado, De Loredo le pidió a los productores respaldo para las iniciativas que impulsará el núcleo duro opositor.

"En el frente judicial, nuestro equipo de abogados ya está impulsando acciones de amparo y procedimientos administrativos contra este impuestazo confiscatorio. Además, se interpondrá una requisitoria al Ministerio de Economía, que nunca ha aclarado el coeficiente tramposo utilizado para calcular el impuesto, y estamos evaluando la posibilidad de presentar una acción directa ante el Tribunal Superior de Justicia", lanzó.

Batalla en la Unicameral

En el encuentro junto a las autoridades de la Sociedad Rural del sur provincial y los hombres de campo, el referente de la UCR también planteó su hoja de ruta para la batalla en el frente parlamentario. "Después de que, la semana pasada, el oficialismo evadiera la discusión de nuestro proyecto de ley para suspender los aumentos porque se requería de los dos tercios, en la próxima sesión nuestros legisladores volverán a insistir en su tratamiento para defender a los cordobeses y suspender los aumentos desmedidos", adelantó.

En ese sentido, el diputado criticó duro a los legisladores que se muestra como aliados del PJ en la Unicameral incluso, fue más allá, al disparar munición pesada contra aquellos radicales -aunque no dio nombres- que le aportan votos al peronismo para inclinar la balanza hacia el lado del oficialismo.

Junto a sus espadas legislativas, Matías Gvozdenovich y Alejandra Ferrero, entre otros parlamentarios radicales que también se dieron cita en la sede de la entidad rural, De Loredo cargó duro contra el doble discurso del gobierno peronista.

"Mientras el Gobierno nacional reduce retenciones, (Martín) Llaryora impone aumentos impositivos que asfixian a los productores. Tenemos que ponerle fin a una política fiscal arbitraria que vulnera los principios básicos de legalidad y justicia", concluyó el radical ya entrada la noche en el encuentro celebrado en la capital alterna de la provincia.

En los días previos, la Rural de Río Cuarto invitó al gobernador a hacer presente en la asamblea de este lunes "para que pueda conocer, en primera persona, el descontento generalizado que existe y, sobre todo, las causas de ese descontento", se dijo desde la entidad local.

El "impuestazo" fue la gota que rebalsó el vaso de la paciencia de los productores ante una serie de "reclamos". La demanda no sólo fue dirigida al gobierno cordobés sino también a la Mesa de Enlace de la provincia. "Desde la dirigencia de la Rural de Río Cuarto se reconoce además que, hasta ahora, dicha dirigencia gremial no ha sabido o no ha podido transmitir como corresponde los reclamos que, desde hace tiempo, existen sin respuesta en el sector", advirtió en su convocatoria.