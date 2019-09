A mover el bote: Madagascar desembarca con elenco de lujo

por Ariel Bogdanov

Su decisión sorprendió a todos. El cantante Cae renunció el pasado jueves al Bailando por un sueño, el exitoso programa conducido por Marcelo Tinelli en pleno horario central de la televisión, para dedicarse de lleno a Madagascar, el musical infantil que recrea a la mítica película de DreamWorks Animations y que, tras su presentación en Buenos Aires, desembarca el próximo fin de semana en el escenario del Quality Espacio. “Es muy raro, difícil de explicar. Por lo general, la gente se mata por estar en el Bailando, pero la realidad es que durante toda mi participación en el ciclo de televisión, yo ya estaba corriendo con esta obra en la que hacíamos dos funciones por día”, contó Cae a PERFIL CORDOBA, aún impactado por todo lo vivido en la última semana.

“Madagascar es un espectáculo que dura casi una hora y media, y demanda mucho físicamente. A eso le tenía que sumar los ensayos para poder bailar, las grabaciones, los programas en vivo y mis shows. Me pareció que era una oportunidad única, inédita y entendí que en el Bailando ya habían pasado ritmos, el público me había elegido y antes de que me saquen por bailar mal o cansado, preferimos dimitir en buenos términos con Marcelo despidiéndonos en el piso”, amplió el cantante.

Cae considera que el gran desafío de Madagascar es pasar de la pantalla grande a un musical desopilante. “Es un espectáculo que tiene la idea de divertir y entretener a la familia. La llamamos una aventura musical, llena de alegría y de colores. Somos 19 actores en escena, 10 números musicales y un gran equipo de producción que habla sobre la vida de Alex, quien por un sueño de Marty, la cebra, terminan en la isla de Madagascar donde hay una especie de tirano de país bananero. Es un espectáculo multimedia muy divertido y apto para toda la familia”, resumió y destacó que la obra reivindica el valor de la amistad, “a aquéllos que se van del otro lado del mundo con tal de acompañarte”.

Palabra del ‘Rey Julien’. Con una amplia experiencia en la comedia musical, Alejandro Paker interpreta al Rey Julien, el divertido personaje que llama a mover el bote. Paker considera que la obra está pensada para grandes y para chicos. “El adulto no queda afuera, la pasa muy bien. Hay mucho humor para todo público. Hay niños de 2 a 3 años, se enganchan con lo visual, el vestuario, las luces, la pantalla. El humor, las coreografías, es una obra muy visual”, graficó. “La comedia musical es un género que me encanta, me siento muy cómodo trabajando con chicos porque es público agradecido que no te caretea nada y que no disimula. O le gustas o no”, agregó.

En las últimas semanas surgió la versión de que Madagascar desembarcará en Carlos Paz en el próximo verano. Paker se ilusiona con la posibilidad de llegar a las sierras a hacer temporada: “Es un rumor muy concreto, desde la producción se está analizando. Es un verano que va a ser incierto, no sabemos qué va a ser de nosotros los artistas. Ojalá se de ya que Carlos Paz es una ciudad a la que le tengo muchísimo cariño”, completó Paker.





Para ver

Madagascar

Domingo 29/09 a las 16

Quality Espacio

Entradas desde $350 en web y boletería del teatro