¿Accastello con miras al 2021?

En el PJ el clima interno ya empieza a agitarse de cara a las elecciones legislativas del año próximo. Aún sin cerrar un acuerdo político con el Gobierno nacional, varios barajan la posibilidad de una sola lista peronista para que no vuelva a ocurrir lo del año pasado. Y con este esquema, empezaron a surgir nombres. Uno de ellos lo deslizó un veterano dirigente del PJ que conoce como pocos lo que se cuece en el seno del partido y apuntó a las últimas recorridas del ministro de Industria, Eduardo Accastello. El exintendente de Villa María tuvo una agenda cargada toda la semana en el interior con presencia en el sur y el sudeste provincial. Se sabe de la buena relación que tiene con el kirchnerismo y de lo cercano que se mostró en el último año y medio al schiarettismo, ¿pero alcanzará con eso para encabezar la deseada única lista que pretenden algunos?

El doble comando que inquieta en Turismo

Promediando la temporada estival, oficialistas y opositores en la provincia siguen reparando en la tensión del doble comando de la Agencia Córdoba Turismo con Esteban Avilés y Federico Alesandri, presidente y vicepresidente del organismo, respectivamente. Esta semana, un intendente del interior que tiene una buena relación con ambos pasó por Córdoba por otros motivos, pero reparó en eso. "Y no te la ocultan, eh. Al contrario, te la blanquean los dos", dijo el dirigente del interior sobre la disputa en el área de Turismo. Es más, este funcionario fue de los primeros que se enteró del arribo de Matías Lammens, el ministro de Turismo, a Embalse, en cuya recorrida estuvo acompañado por el local Alesandri.

"Congelamiento mata relato"

En la semana el legislador provincial por Encuentro Vecinal, Aurelio García Elorrio, elevó un proyecto para debatir en la Unicameral el congelamiento de las dietas de los legisladores. De la misma manera que semanas atrás se sancionó en el Congreso y en el Concejo Deliberante. Sin embargo, salvo el propio bloque de García Elorrio, las bancas de izquierda y el escaño de la Coalición Cívica, el resto del recinto se opuso al tratamiento sobre tablas del proyecto el miércoles. Cerca del líder de Encuentro Vecinal sostienen dos cuestiones: la primera, que insistirán con la propuesta; y la segunda, que fuentes oficialistas sostienen que admitir un congelamiento es dar una señal que iría en contra de la solidez que dice tener la Provincia. "Cambiaron el relato de 'Córdoba está fuerte' a 'Córdoba no es una isla', y acá no quieren congelar las dietas. Resulta que la Nación y el Municipio están en emergencia, pero la Provincia no", dijo García Elorrio.

Un mensaje "con afecto"

Los cruces entre el oficialismo y la oposición en el ámbito municipal fueron durísimos en la última parte de la semana con el impuestazo del intendente Martín Llaryora como eje principal. El viernes la oposición con Juan Negri, Juan Pablo Quinteros, Rodrigo de Loredo y Cecilia Aro encabezaron una conferencia de prensa para cruzar al Ejecutivo municipal por los tributos. Estrategia, la del encuentro conjunto con los medios, que también se había barajado en otro momento. Así las cosas, mientras hay una agenda común en este sector de la oposición, desde acá miran qué hará Olga Riutort cuando empiece a caminar el año legislativo municipal. Por lo pronto, el misterio en torno a la líder de Fuerza de la Gente tuvo una señal en Twitter y un mensaje de afecto al intendente Llaryora. "Intendente con todo afecto, concentrate en veredas, bacheo, plazas y recolección. Luminarias y cloacas lo hace la pcia (sic). Eso quieren los vecinos. Un abrazo" le aconsejó en la red social y a la vista de todos.