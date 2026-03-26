Accastello habla cada vez más chino: Espera una inversión de 400 millones de dólares en Villa María

Villa María quedó en carrera para recibir una inversión extranjera de gran escala: la empresa china Fufeng Group, con presencia en más de 100 países, analiza radicarse en la ciudad con un desembolso estimado en 400 millones de dólares.

La posibilidad se consolidó tras la visita de una comitiva de la compañía, que fue recibida por el intendente Eduardo Accastello y recorrió distintos puntos clave del entramado productivo local.

Recorrida clave y articulación público-privada

Durante su estadía, los directivos asiáticos visitaron el Parque Industrial, Logístico y Tecnológico (PILT) y diversas instituciones vinculadas a la producción y la innovación.

Entre los espacios recorridos se destacan la planta de tratamiento de aguas de Co.T.A.C., la sede de FUNESIL, la planta de bioetanol de ACA BIO y empresas radicadas en el parque industrial.

El objetivo fue conocer de primera mano las capacidades productivas, la infraestructura y el ecosistema industrial de Villa María.

Definición en los próximos meses

Según precisó Accastello, las negociaciones llevan más de seis meses y entran en una etapa decisiva. “Existen posibilidades reales de inversión, estimadas en 400 millones de dólares, que podrían definirse en agosto y anunciarse en septiembre”, afirmó.

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La ciudad compite con otra localización en el sudeste asiático para captar el proyecto.

El impacto laboral sería significativo: la iniciativa podría generar 600 puestos de trabajo permanentes y unos 2.000 empleos durante la construcción.

El intendente destacó que Villa María ofrece ventajas clave para la radicación: disponibilidad de materia prima —especialmente maíz—, recursos humanos calificados, infraestructura industrial y capacidad exportadora.

“Contamos con un parque industrial modelo, con aduana y condiciones logísticas que nos posicionan muy bien”, sostuvo. Accastello también remarcó el clima positivo de las reuniones y la buena recepción de la comitiva.

“Las posibilidades son concretas, pero debemos seguir avanzando paso a paso”, indicó. En ese marco, anticipó nuevos encuentros con autoridades provinciales y representantes de la empresa para avanzar en temas como incentivos fiscales y servicios necesarios para la inversión.

La definición final, si no hay contratiempos, podría conocerse en el segundo semestre.