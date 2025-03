“Adolescence” bajo la lupa: nuevas subculturas y cómo pueden actuar los padres frente a los desafíos que imponen las redes sociales

La reciente serie de Netflix “Adolescence”, genera un intenso debate a nivel mundial al abordar con dureza diversas problemáticas que atraviesan niños y adolescentes en la sociedad actual.

Cyber acoso, bullying, cuestionables modelos de belleza, violencia, exploración de la sexualidad, masculinidades, son sólo apenas algunos de los tópicos que de manera cruda son expuestos a través de esta propuesta de apenas cuatro capítulos, que narra la historia de una familia cuyo mundo da un giro completo cuando su hijo Jamie (Owen Cooper), de 13 años, es detenido por el asesinato de una joven de su misma escuela.

La serie toca temas sensibles y expone términos desco nocidos para el mundo adulto, pero muy familiarizados en el ámbito juvenil. Para entender y desglosar un poco más a esta serie de la que tanto se está hablando, Perfil Córdoba convocó a dos especialistas cordobeses quie nes brindaron su visión sobre este tema tan presente en las familias modernas. Uno de los términos que ha cobrado relevancia en el deba te en línea, impulsado en parte por la discusión sobre la serie, es el de ‘incel’.

La médica tocoginecóloga, sexóloga clínica y docente universitaria María Eugenia Bazán Quiroga explica que ‘incel’ proviene de la combinación de las palabras “invo luntariamente célibe”. “Surgió en foros de internet en los años 90 y se refiere a un grupo de varones (heterosexuales) que se sienten rechazados, frustrados e incapaces de encontrar parejas románticas o sexuales, a pesar de desearlo.

Estos individuos se identifican dentro de una comunidad en línea promoviendo una masculinidad misógina”. Según la sexóloga, quienes se identifican con esta forma de pensar experimentan problemas de autoestima y autoimagen, afectando su estado de ánimo y deteriorando su salud mental. Además, esta ideología lleva a “culpabilizar a las mujeres por sus fracasos, cosificándolas y promoviendo actitudes misóginas, violentas y resentidas hacia ellas”.

Aislamiento social

El aislamiento social es otra consecuencia, lo que perpetúa un ciclo de soledad, frustración, inseguridad y enojo. “Estas comunidades fomentan una visión distorsionada de los vínculos sexoafectivos, culpando a las mujeres por problemas en la vida sexual y amorosa, cuando en realidad la clave para relaciones saludables reside en la educación sexual integral, la inteligencia emocional, la comunicación, la afectividad, la empatía, el respeto y el consentimiento”, expresó.

Y agregó: “La sexualidad es inherente a la vida humana y va mucho más allá de la genitalidad y el sexo, siendo fundamental en cómo somos, sentimos. La adolescencia es una etapa de cambios físicos, psicológicos, sociales y emocionales que despiertan la curiosidad, la autoexploración, el desafío de límites, la necesidad de validación y pertenencia social. Es común que los adolescentes experimenten confusión, ansiedad y miedos ante sus deseos y pensamientos, siendo más vulnerables a su entorno”.

Herramientas

El psicólogo y terapeuta de familia Luciano Ponce también brindó su mi rada para comprender mejor algunos de los temas centrales que plantea la producción y su resonancia en la realidad de los adolescentes. Ponce advierte que las redes sociales tienen un impacto a nivel familiar, afectando no solo a los adolescentes sino también a los adultos.

“Si bien todos estamos expuestos, los adolescentes, al estar en cre cimiento, pueden carecer de herramientas para filtrar in formación, influencias, sugerencias y propuestas, el mayor peligro radica en la influencia, las herramientas de identifi cación, la necesidad de ‘vivir como tal’ y pertenecer a un segmento, buscando ser pa recido a alguien”. El psicólogo explica que lo contrario a la pertenencia es la “no existencia”, la falta de identidad.

“El mundo de las redes a menudo propone verdades incuestionables que se alejan de la realidad. En la adolescencia, la figura del influencer que promueve ciertas ideas puede generar un efecto de no querer quedarse afuera, aunque el enunciado no sea verídico”.

“Pudimos haber hecho algo más”

Sin intenciones de es poilear, el diálogo de los pa dres de Jamie –en el último capítulo– conmociona por su crudeza y dos frases impactan en el espectador: “Creí que estaba a salvo porque estaba en su cuarto” y “tal vez pudimos haber hecho más”.

Sobre este escenario que puede repetirse con distintas tonalidades en los hogares actuales, los expertos consulta dos ofrecen recomendaciones para los padres. Bazán Quiroga sugiere generar espacios de charla y escucha atenta entre adultos y adolescentes. “Es crucial dar el ejemplo de no tener actitudes violentas, no hablar mal de otros, no hacer comenta rios negativos o discriminatorios, ni opinar sobre características corporales”.

En tanto que Ponce también enfatiza la importancia de retrasar el ingreso de los jóvenes a las redes sociales, ya que estudios sugieren que esto se relaciona con una mejor salud mental. Sin embargo, reconoce que impedir su acceso pue de generar exclusión, ya que “para los nativos digitales este es su mundo real”.

“Por ello, el diálogo dentro del ámbito familiar es fundamental. Los padres tienen un rol normativo y jerárquico, por lo que deben tomar decisiones sobre lo que hacen sus hijos, pero siempre desde un diálogo que reconozca esta jerarquía. El mundo virtual que habitan los jóvenes es diferente al de sus padres, un mundo sin filtros con altos riesgos. Si bien no se trata de volver se paranoico, es importante comprender que se expondrán a cosas desconocidas. El camino de los adultos debe ser comprender y formar parte de ese mundo, en lugar de censurarlo y recordar cómo eran las cosas antes”, completó.