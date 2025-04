Adolescencia no tendría segunda temporada, pero sus creadores no descartan nuevos relatos

La serie británica Adolescencia, estrenada el 13 de marzo de 2025 en Netflix, se consolidó como uno de los mayores fenómenos del año: cuatro episodios rodados en plano secuencia, una historia cruda sobre la radicalización adolescente y un elenco que desbordó sensibilidad narrativa. A pesar del entusiasmo global, todo indica que no habrá una segunda temporada.

Según informó Newsweek, la serie fue concebida como una obra cerrada y Netflix no ha anunciado renovación oficial. El guionista Jack Thorne afirmó que la historia de Jamie Miller ya fue contada, y que “una segunda parte, centrada en la víctima, no es algo que debamos contar nosotros”.

En la misma línea, Vulture señala que Adolescencia fue originalmente aprobada como miniserie, aunque deja la puerta abierta a una reversión: “No está fuera de discusión que reciba una actualización como serie multitemporada, como ocurrió con Beef o The White Lotus”, escribe la periodista Alejandra Gularte.

Stephen Graham, co-creador y protagonista, expresó en una entrevista con Netflix que la intención original fue reflexionar sobre los jóvenes varones y las presiones sociales, digitales y emocionales que enfrentan. “Las presiones que vienen de todas esas cosas son tan difíciles para los chicos aquí como lo son en el resto del mundo”, afirmó.

Si bien una secuela directa parece improbable, medios especializados sugieren que Graham y el equipo creativo podrían tener otras historias en carpeta, posiblemente explorando nuevas “epidemias culturales” o incluso el punto de vista de la familia de la víctima.

Acusaciones de “wokismo”

Más allá de su estructura narrativa innovadora, Adolescencia desató debates encendidos en redes sociales. Uno de ellos giró en torno a una teoría conspirativa que sostenía —sin pruebas— que la serie se inspiraba en un crimen real cometido por un niño negro, y que los creadores habrían “cambiado la raza” del protagonista para impulsar una supuesta “propaganda anti-blanca”. El magnate Elon Musk amplificó esta teoría en la red X (ex Twitter) al responder con un “Wow” a un posteo viral.

Ante esta polémica, el guionista Jack Thorne fue categórico. En una entrevista para el pódcast The News Agents, aseguró que “no hay nada más alejado de la verdad” y calificó la acusación como “absurda”. Thorne explicó que la serie no está basada en un caso específico, sino en una serie de crímenes que ocurren en el Reino Unido, sin un patrón racial definido: “Es absurdo decir que los crímenes con cuchillos sólo los cometen chicos negros. No es cierto. Y la historia muestra muchos casos de niños de todas las razas que cometen estos actos”.

Thorne enfatizó que el eje del guion no es racial, sino masculino: “No estamos haciendo un punto sobre la raza. Estamos haciendo un punto sobre la masculinidad. Estamos tratando de entrar en un problema. Esto es sobre los chicos”, concluyó.

En sintonía, el actor y creador Stephen Graham reveló a Tudum que la serie fue impulsada por hechos reales que lo conmocionaron: “Hubo un incidente en el que un chico apuñaló a una chica. Me impactó. Pensé: ‘¿Qué está pasando en la sociedad?’ Y luego volvió a pasar, una y otra vez. Quería ponerle luz a eso y preguntar: ¿Cómo llegamos hasta acá?”.