Aguas Cordobesas mostró el corazón de su planta a técnicos de todo el país

Aguas Cordobesas fue anfitriona del Programa de Ensayo de Campo (PEC) 2025, una jornada organizada por COFES RELAS en el marco de los Programas de Ensayo de Aptitud, que reunió a más de 40 representantes de laboratorios, empresas e instituciones de todo el país en la Planta Potabilizadora Suquía de Córdoba.

Participaron delegaciones de Santa Fe, Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Neuquén, San Juan y Mar del Plata, entre otros, junto con organismos técnicos como CEPROCOR y CIQA-UTN-FRC.

El encuentro incluyó la toma de muestras de agua —con mediciones de pH, conductividad, turbiedad y cloro libre—, capacitaciones a cargo de JENCK y CEPROCOR, y una visita técnica al laboratorio de Aguas Cordobesas, donde se compartieron experiencias y buenas prácticas.

Estos programas permiten comparar resultados y perfeccionar metodologías, garantizando la calidad analítica de los laboratorios de agua del país. Además, su carácter itinerante facilita el conocimiento de distintas plantas potabilizadoras y fortalece los vínculos personales e institucionales dentro del sector.

En esta edición, COFES, con la colaboración de CEPROCOR y Aguas Cordobesas, preparó y distribuyó las muestras para los Programas de Ensayo de Químicos Básicos (PEQB) y de Metales (PEMET), que cada laboratorio procesa en sus instalaciones según el cronograma 2025.

“Cada encuentro refuerza nuestro compromiso de perfeccionar, innovar y compartir para cuidar juntos el recurso más valioso que tenemos: el agua, para las generaciones presentes y futuras”, destacaron desde Aguas Cordobesas.